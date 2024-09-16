經濟差就算美降息 它也難跟進寬鬆：因久戰導致通膨異常高

以色列通膨加速，超過市場預期及央行目標區間，因為在加薩的戰爭導致經濟情勢緊張，以及政府支出激增。這使得央行可能要到明年才會考慮降息。

以色列中央統計局（Central Bureau of Statistics）周日表示，8月的年通膨率加速到3.6%，高於7月的3.2%，已經明顯超出官方通膨目標1%至3%。彭博資訊訪調分析師先前以為通膨能維持穩定。

跟上月比，通膨率由0.6%快速上升到0.9%，是兩年多以來最高值。遠超過受訪調分析師預期通膨可降至0.5%。

出國旅遊和蔬菜漲價最多。上個月，出國旅遊的價格大漲逾22%，蕃茄飆漲37%。這是因為許多外國航空公司基於安全理由已停飛以色列，停靠以色列重要港口埃拉特的船隻因紅海有葉門叛軍青年運動組織（又譯胡塞）伏擊而減少。建築業和農業也因為巴勒斯坦工人的短缺而受創，他們不被允許從西岸和加薩進入以色列。

給物價添壓力的還有政府支出升高，藉以支持與加薩哈馬斯的行動，並同時應付以色列軍隊與黎巴嫩激進組織真主黨之間的小規模衝突。

近幾個月來，央行經常表示擔心加薩戰爭對通膨的影響。儘管經濟疲弱，以色列央行副總裁八月底告訴彭博，明年之前可能都不會考慮降息。

副總裁阿比爾（Andrew Abir）表示，即使美國聯準會如同大多數分析師預期的在周三降息，他們也還是同樣的狀況。

Mizrahi Tefahot Bank的策略師范寧（Yonie Fanning）表示：「即便從歷史的角度看，通膨也變得異常的高。戰爭對整體經濟的影響，特別是物價指數的影響仍然很突出」。