Fed本周降息美股是漲是跌 要看寬鬆的理由是什麼？

聯準會（Fed）台北時間周四凌晨降息幾成定局，不過當美國央行寬鬆貨幣政策時，美股會如何反應，卻毫無把握。終究，投資人能否鎮定面對本周的降息，將取決於Fed對經濟及勞動市場的力道釋出什麼樣的訊息。

從歷來表現所提供的指引是：Fed為什麼降息遠比降息本身來得重要得多。

高盛集團總經策略師 Vickie Chang 指出，1980年代中期以來，Fed 共有十次寬鬆周期，其中四次和經濟衰退相關，六次則沒有。當Fed成功擺脫經濟衰退，美股往往會上漲；反之，美股則可能下跌。

投資人可能無法在周三獲得所需的一切訊息。美股的反應將取決於未來數月的數據表現。

高盛Vickie Chang 說：「這波降息周期最終是『經濟成長恐慌』還是『經濟衰退』的情況，是市場最大的疑問。」

根據中位數表現，經濟衰退引發的降息周期通常會導致標普500指數前六個月下跌10%。

不過，無論周三降息多少，投資人還是得過一陣子才形成對經濟的看法，並可能為今年底的市場定調。

投資人目前尤其渴望尋得更多指引，原因在於最近美國經濟數據狀態不明。勞工部報告顯示，企業招聘速度放緩，卻有更多勞工進入職場。

然而，裁員並未真正增加，至少目前還沒有。同時，通膨已經回落，儘管本周發布的最新數據顯示，租金和居住成本等關鍵服務的價格仍有有點僵固。

有些人認為Fed已經落後經濟周期，7月就該降息。基於這個理由，華爾街不少人預料，降息50個基點可能會在股市引發負面反應。

Neuberger Berman私人財富投資長 Shannon Saccocia接受MarketWatch訪問說：「若降息50個基點，就表示Fed 7月犯了錯誤且落後趨勢，或者他們掌握的數據比我們所見的更糟，這對股市尤其具有破壞性。」

如今降息2碼（0.5個百分點）呈現五五波的機率，德意志銀行策略師認為，這種不確定性下，無論Fed做什麼決定，美股一開始都會出現賣壓。

除了降息幅度之外，Fed 更新的經濟預測也受到密切關注。

BNY 貨幣和總經策略師John Velis評道，Fed極有可能需要調高對失業率的預測，同時調降對GDP成長的看法。

但他強調，這未必表示Fed預期經濟衰退，但投資人仍需關注，因為這可能影響市場對Fed降息多寡的看法。