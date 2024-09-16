除了降1碼或2碼 市場更關注Fed宣布決策後的兩件事

美國聯準會（Fed）本周幾乎篤定降息，是逾四年來首度調降利率，以便追求美國經濟「軟著陸」。在本次降息1碼或2碼的機率幾乎呈現「五五波」之際，投資人也更關心Fed會議後公布的「點狀圖」，所顯示的官員對未來利率走向預期出現何種變化。

在通膨顯然受到控制、美國就業市場出現疲軟跡象之際，外界普遍預期Fed在9月17、18日會議將決議至少降息1碼。但一些交易人士、摩根大通經濟分析師則認為Fed準備降息2碼。

在Fed於台灣時間本周四（19日）清晨2時公布利率決策後，投資人和分析師緊接著會關注兩件事：幾乎是同時公布的Fed季度預測更新中的「點狀圖」，即Fed的利率路徑預估，以及2時30分登場的Fed主席鮑爾記者會。

點狀圖將顯示出每一位Fed決策官員直到2027年每一年的年底利率預估落點。當利率政策面臨轉折點時，官員幾乎不會表明相關預估，但每季必須發布更新的經濟預測，讓他們此時別無選擇。

最新出爐的點狀圖將顯示出聯邦公開市場委員會（FOMC）的成員偏向的11月和12月降息幅度，以及多少人預期接下來的降息幅度會是2碼。如果支持後者的人數較多，代表Fed距離採取更積極的行動降息已不遠。

此外，最新點狀圖勢必將顯示與官員6月時的預估大大不同，當時沒有官員預測年底前會降息超過兩次。

相較下，市場交易人士更積極看待降息，從8月初以來就一直預期今年會降息1個百分點，也就是4碼；截至上周五，市場預估12月底前降息幅度約114個基點，此外，到2025年底，基準利率就會降到3%以下。

緊接著，就是鮑爾與媒體記者的「直球對決」。如果委員會本次決定以1碼的幅度審慎開啟降息周期，那麼認為美國就業市場面臨風險的人士，將希望聽到鮑爾暗示官員準備好在必要情況下於稍後果決行動，而鮑爾自身也可能希望為未來的會議保留選項的彈性。

鮑爾已經暗示如果失業率上升，他願意採取行動。鮑爾在8月23日的傑克森洞全球央行年會演說時，表示Fed「並非尋求或樂見就業市場環境進一步降溫」。

聯準會理事沃勒（Christopher Waller）在9月6日的發言則更為直接，不但表明降息時候到了，還表示如果就業市場繼續惡化，將讓FOMC有理由「更快速、更強力採取行動」。

如果降息步調落後，後果可能很嚴重。根據曾任Fed前副主席布林德（Alan Blinder）的說法，在美國歷史上，Fed只有一次成功讓經濟明顯軟著陸，也就是1990年代中期，當時的高利率足以抑制通膨，同時未引發經濟陷入衰退。

但通常更多時候，高利率都引發景氣滑坡，除了2020年新冠疫情衝擊之外，過50年來的六次經濟衰退都導致失業率平均高峰竄升至8.6%，數百萬人失業。目前的美國失業率為4.2%，已經明顯高於過去30年來多數的低失業率水準時期。