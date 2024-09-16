本周開盤前 五件國際事不可不知

美股上周五（13日）普遍收漲，標普500指數創今年來最大單周漲幅，距離歷史新高紀錄只差不到1%的幅度。投資人重燃聯準會（Fed）本周降息2碼（50個基點）的希望，紛紛加碼小型股等降息受惠族群。由於美股價位偏高，Fed本周只要稍微不順投資人心意，很容易讓投資人失望。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

美股氣盛 期待Fed 降息秀 標普500創今年最大單周漲幅

那斯達克綜合指數和標普500指數上周五漲0.7%和0.5%，連五天上漲，一周下來分別勁揚6%和4%。道瓊工業指數周線漲2.6%。

費城半導體指數也氣勢如虹，上周五上漲1.7%，台積電漲0.6%，較台北交易溢價16.6%兩者周線雙雙大漲10%。對經濟敏感的小型股羅素2000指數勁揚2.5%。

芝商所FedWatch工具顯示，利率期貨交易推算降息2碼，利率降至4.75%-5%區間的機率為47%，高於上周四的28%。

對利率動向敏感的美國2年期公債殖利率下跌5個基點至3.59%，10年期公債殖利率跌到3.648%，連兩周下跌。

Fed台北時間本周四凌晨的決策受全球關注，投資人同時緊盯Fed「點狀圖」釋出的利率展望。

根據LSEG，市場預料到今年底將降息115個基點；相較下，Fed在6月的預測僅只計劃在今年降息25個基點。

主要央行利率決策關鍵36小時 Fed 篤定降息、日將按兵不動

全球金融市場本周將迎接主要央行決策的關鍵36小時，從聯準會（Fed）決策揭開序幕，接著巴西、英國、南非、台灣、挪威、土耳其及日本都將陸續發布決策，其中又以美日央行最受矚目，Fed幾乎篤定降息，日本銀行（央行）則可能按兵不動。

Fed預定美東時間18日下午2時（台灣時間周四凌晨2時）宣布利率決策，市場預期降息1碼與2碼的機率各為50%。英國金融時報（FT）與芝加哥大學布斯商學院訪調的90%以上經濟學者都預測，Fed將降息1碼。

美、日利差有望縮小 日圓最快本周升破140

日圓兌美元匯價已強升至去年底來最高，因日本銀行（央行）年底前可能再度升息，而美國聯準會（Fed）則預料本周展開降息行動，促使美、日利差有望縮小。專家預估，日圓匯率最快本周升破140關卡。

日圓兌美元上周五盤中一度勁升1.1%至140.29日圓，升抵去年12月28日以來最強價位，收盤報140.85日圓，連續四日收紅。

川普在高球場疑遭未遂暗殺 持槍者逃離後被捕

共和黨總統候選人川普周日下午在佛羅里達州的高爾夫球場打球，現場傳出槍響。執法人員說，特勤看到川普附近有持槍者而開槍，持槍者已被逮。美國聯邦調查局朝企圖暗殺川普調查。川普平安。

有官員說，川普距持步槍者相距可能在300到500碼（450公尺）。

CNN報導，聯邦調查局（FBI）人員已在佛州調查這起「疑似未遂暗殺」川普事件。

大陸經濟成長目標面臨風險 工業增加值和零售數據令人失望

由於工業增加值和社會消費品零售總額降溫速度超過預期，中國經濟在8月失去動能，表明政府年成長達標愈來愈不容易。工業增加值連續四個月成長放緩，為2021年9月以來放緩時間最長的一次。

這些不佳的數據也引發市場希望官方祭出更積極刺激措施的呼聲。由於中國大陸今逢中秋節長假休市，香港股市可以看出市場對大陸經濟數據的反應。