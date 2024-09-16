全球央行周…市場預期美降息 日按兵不動

全球金融市場本周將迎接主要央行決策的關鍵卅六小時，從聯準會（Ｆｅｄ）於台灣時間十九日公布利率決策揭開序幕，接著巴西、英國、南非、台灣、挪威、土耳其及日本都陸續將發布決策，其中以美日央行最受矚目，聯準會幾乎篤定降息，日本銀行（央行）則可能按兵不動。

聯準會預定美東時間十八日下午二時（台灣時間十九日凌晨二時）宣布利率決策，市場預期降息一碼（○點二五個百分點）與兩碼（○點五個百分點）的機率各為百分之五十。英國金融時報與芝加哥大學布斯商學院訪調的百分之九十以上經濟學者都預測，Ｆｅｄ將降息一碼。

不過，彭博經濟學家認為，聯準會主席鮑爾支持降兩碼，儘管聯準會內部意見分歧，降息一碼遭遇的內部阻力最小，但華爾街日報日前報導暗示，鮑爾說服其他官員似有進展，且在當前經濟狀態下，降息兩碼更合理，也更符合最新經濟預測與利率點狀圖所透露的政策訊息，有助捍衛決策可信度。

巴西央行在政府上調經濟成長率與通膨率預測後，十九日可能升息一碼至百分之十點七五，為三年半來首度升息。英國央行則可能維持百分之五的利率不變，並縮減資產負債表一千億英鎊，關鍵是未來的寬鬆展望。挪威央行同日預料也將按兵不動於百分之四點五，分析師將緊盯明年初是否降息的線索。

隨著南非本周公布的八月消費者物價年增率將降至百分之四點五，央行十九日可能降息一碼至百分之八，為二○二○年來首度調降政策利率，啟動寬鬆循環。

本周的壓軸重頭戲為日銀廿日公布決策，同日出爐的八月核心消費者物價年增率，預估將攀升至百分之二點八，增添加薪正助長物價的證據，且美國經濟趨緩與日圓套利交易平倉的風險猶存，日銀可能維持基準利率於百分之○點二五，重點在於總裁植田和男的發言，透露十月是否升息的蛛絲馬跡。