FT：美經濟走向軟著陸 學者多數預期明年不會陷入萎縮

英國金融時報（FT）與芝加哥大學布斯商學院訪調的經濟學者認為，美國經濟正走向軟著陸，經濟持續擴張，通膨則日漸回落到聯準會（Fed）的2%目標，「平順著陸地令人震驚」。

受訪的經濟學家預測，美國今年經濟將成長2.3%，明年擴增2%；今年底個人消費支出（PCE）平減指數所代表的通膨率將降到2.2%，失業率將升到4.5%。曾在費城聯準銀行總裁擔任經濟學家14年的克勞蕭爾指出，經濟「平順著陸地令人震驚」，「情勢依然全面強勁」。

這項訪調是在9月11-13日對37位經濟學者所做，多數受訪者都預期明年經濟不會陷入萎縮。此結果也和Fed的樂觀看法相符，決策官員認為經濟在通膨回降到的目標的過程中，不會出現衰退。

調查也顯示，「薩姆法則」可能不適用於這波景氣循環。約翰霍普金斯大學經濟學者萊特指出，「這回薩姆法則可能破功；我並未看到負面回饋環的跡象，或任何消費與投資下降以及失業率上升等衰退相關動能，正在發揮作用」。

40％的受訪學者預測，Fed今年將共降息3碼以上，80％以上學者預料明年底時利率將在3%以上。

美國11月將舉行總統大選，共和黨候選人川普和民主黨的賀錦麗經濟政見截然不同，川普主打加徵關稅、調降企業稅並且鬆綁管制，賀錦麗則瞄準遭綜物價、對富人與大企業增稅、更大方的社會安全福利等。

70％受訪者指出，川普的政見更容易推升通膨，且會導致財政赤字擴大。不到三分之一的受訪者，認為兩黨候選人的政見對通膨影響的差別不大，20%認為對赤字的影響相似。