歐州各國減碼銀行持股
歐洲政府在金融海嘯和歐債危機期間大舉紓困銀行業，過去一年已減持超過160億歐元的銀行持股，未來幾個月也將繼續處分這些資產，以甩脫這些危機十多年來的影響。
英國金融時報（FT）分析企業申報資料與監管當局聲明後發現，歐洲政府過去一年來已利用股價上漲的機會，加速出脫先前以紓困取得的銀行業持股。最大賣家為英國，去年12月來已脫手55億英鎊的NatWest股票，持股比率從38.5%降至不到18%；英國2008-2009年挹注455億英鎊到前身為蘇格蘭皇家銀行的NatWest。
荷蘭政府2008年以220億歐元紓困荷蘭銀行（ABN Amro）後，近來已出售12億歐元股票，仍保留40.5%股權。愛爾蘭過去一年出售愛爾蘭聯合銀行（AIB）股票後，進帳26億歐元，持股比率從46%降到22%。義大利去年11月來已減碼西雅那銀行持股，從64%降至27%，賺進16億歐元。
各國未來幾個月料將進一步減持，希臘和義大利政府年底前將讓接受龐大紓困的銀行業回歸民營，英國和愛爾蘭明年將繼續減少持股。但各國政府回收的資金仍只有當時投入紓困的一部分。
政府減碼持股，也帶給歐洲銀行業併購的機會，例如裕信銀行（UniCredit）在提高德國商業銀行（Commerzbank）持股至9%後，上周以7.02億歐元向德國政府買下德商銀的4.5%持股，且不排除完全收購。
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