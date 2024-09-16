咖啡豆短缺 行情攀新高

氣候變遷干擾全球咖啡豆供應，已帶動全球咖啡豆價格飆漲，也讓長年習慣喝超便宜咖啡的義大利人開始擔心，每天喝的濃縮咖啡或卡布奇諾價格可能上漲超過六成。

英國金融時報（FT）報導，由於全球主要產區的惡劣氣候，全球咖啡豆價格近來已飆漲至紀錄新高。

在紐約交易的阿拉比卡咖啡豆期貨價格13日收盤上漲4%至每磅2.5945美元，為2011年來最高收盤價；在倫敦交易的羅布斯塔咖啡豆期貨也上漲3.7%至每公噸5,267美元，達到2008年有紀錄來最高。

全球最大咖啡豆生產國巴西正面臨史上最嚴重旱情，農業學家表示，即便10月恢復降雨，咖啡樹也很難結果。第二大咖啡豆生產國越南則遭遇魔羯颱風帶來的豪雨，可能導致即將收成的咖啡樹大量落果，傷害咖啡豆品質；反聖嬰現象預料將使這兩國未來幾個月的天候更糟。

除了天候因素，咖啡豆供應鏈也正面臨葉門叛軍組織「青年運動」（又譯胡塞）攻擊紅海商船的影響。去年11月來，往返歐亞的船隻都被迫繞道到南非好望角，以取代行經蘇伊士運河的路線。

義大利人向來享有全西歐最便宜的咖啡價格，一杯濃縮咖啡只要1.2歐元、一杯卡布奇諾只要1.5歐元，當地許多人因此有飲用大量咖啡的習慣。Assoutenti消費者協會估計，義大利民眾和外國遊客每年在公共場所消費60億杯咖啡，創造約70億歐元營收。

咖啡豆價格上漲，可能導致義大利人每天必喝的咖啡最多變成一杯2歐元；雖然這對倫敦或紐約客來說，還是會覺得很便宜，但對義大利人來說是個沉重負擔。

Assoutenti主席梅魯索表示，任何當地咖啡館價格的進一步調漲，都將威脅「數百萬國民的每日例行公事」，使在新冠疫情期間已買好咖啡機的民眾，改成在家喝咖啡。