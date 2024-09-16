緬甸內戰擴大 仰光房價飆
隨緬甸內戰擴大，導致許多鄉村地區居民逃往仰光，這座緬甸最大城市的房價正持續飆漲。
緬甸房仲業者報告指出，仰光每戶標準公寓的8月平均售價約為5億緬幣（Kyat，以街頭匯率換算約為9.1萬美元），比軍方2021年2月接管政府時的水準，躍漲逾70%，光是今年6、7月間就大漲約30%。
隨緬甸軍政府和少數民族武裝團體間的交戰範圍擴大，從陷入戰亂城鎮逃出來的民眾，正湧往緬甸第二大城市曼德勒，促使了愈來愈多曼德勒的居民搬到仰光。
緬甸民眾正將投資從金融資產轉往房地產，也導致房價高漲。他們擔心緬甸貨幣會進一步貶值，他們的銀行存款也可能不保。
高漲的房價已嘉惠許多緬甸當地的大企業，例如知名集團Yoma集團。在頂級公寓StarCity的強勁銷售支撐下，Yoma旗下核心成員Yoma戰略控股，在止於今年3月底的去年度轉虧為盈。
當地商家親眼也目睹大量民眾湧入仰光。一名企業主管推測，基於經濟成長緩慢、通膨居高不下，該國沒有其他能推升業績的基本面利多，客流量和銷售的好轉是受到消費者增加帶動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言