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緬甸內戰擴大 仰光房價飆

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

緬甸內戰擴大，導致許多鄉村地區居民逃往仰光，這座緬甸最大城市的房價正持續飆漲。

緬甸房仲業者報告指出，仰光每戶標準公寓的8月平均售價約為5億緬幣（Kyat，以街頭匯率換算約為9.1萬美元），比軍方2021年2月接管政府時的水準，躍漲逾70%，光是今年6、7月間就大漲約30%。

隨緬甸軍政府和少數民族武裝團體間的交戰範圍擴大，從陷入戰亂城鎮逃出來的民眾，正湧往緬甸第二大城市曼德勒，促使了愈來愈多曼德勒的居民搬到仰光。

緬甸民眾正將投資從金融資產轉往房地產，也導致房價高漲。他們擔心緬甸貨幣會進一步貶值，他們的銀行存款也可能不保。

高漲的房價已嘉惠許多緬甸當地的大企業，例如知名集團Yoma集團。在頂級公寓StarCity的強勁銷售支撐下，Yoma旗下核心成員Yoma戰略控股，在止於今年3月底的去年度轉虧為盈。

當地商家親眼也目睹大量民眾湧入仰光。一名企業主管推測，基於經濟成長緩慢、通膨居高不下，該國沒有其他能推升業績的基本面利多，客流量和銷售的好轉是受到消費者增加帶動。

仰光 公寓 緬甸

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