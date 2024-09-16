馬來西亞攻晶片業 搶6萬人才…拚2030年前市場規模倍增

馬來西亞靠著政府獎勵及經營成本低廉，已成為晶片業發展的理想場所，但人才奇缺。為促進晶片產業擴大發展，除了既有的9萬名相關人力之外，還亟需6萬名工程師，馬國已實施三項長期計畫，以爭取及訓練人才，分別是召募、留才及回流。

馬國晶片業市場總額達5,754.5億馬元（約1,740億美元），出口額占全球7%，計劃在2030年前擴大市場規模一倍到1.2兆馬元，提高出口額占比到15%。

馬國已招徠到英特爾、英飛凌等晶片大廠進駐半導體產業中心檳城，但目標是提升馬國在全球半導體供應鏈的地位，將發展重心從目前的封裝測試，轉型到高價值的晶圓製造及IC設計領域。

位於雪蘭莪州蒲種鎮的整合式晶片設計中心，已於今年8月啟用，號稱為東南亞最大的設計中心，需要400名在地工程師，目前已召募到60人。有五人曾任職於台灣竹科，現在返國負責當地召募及指導IC設計人才。

馬來西亞的目標是在2029年時，提高馬國晶片總貿易額的全球占比一倍。蒲種晶片設計中心除了提供為回流人才提供適當的平台，也提供優渥起薪給剛取得工程學位的畢業生，月薪最高6,000馬元（接近新台幣4.6萬元），高於全國月薪中位數的2,600馬元（2023年第3季數字）。新加坡海峽時報指出，在台灣，工程科系畢業生起薪約相當於9,000馬元，但至少需有碩士學位。

在薪資水準上，馬國的吸引力不及新加坡。業者表示，馬國不以新加坡為競爭對手，而是要補足業者的供應鏈。馬國的優勢是經營成本低於新加坡；並非所有人才都只為爭取頂級薪資，而且未必習慣新加坡快速運作的社會；有些人想要更好的生活品質，因此蒲種是合適的場所。

馬國晶片產業得利於美中對抗，使國際大廠將營運基地及人才轉移到東南亞，以分散供應鏈。例如台灣群聯電子在雪蘭莪州投資1億馬元成立子公司，可能吸引更多人才移入。

截至去年底，台灣有超過100名的馬籍工程師，可能想要返國工作。馬國的效率雖不低於灣，但對這些人而言可能更為方便。若馬國的IC設計產業能起飛，估計群聯將至少再召募500名工程師。

檳城號稱「東方矽谷」。首席部長曹觀友對吸引及留住人才相當樂觀。他表示，馬國有30家以上的IC設計公司，其中有28家都以檳城為基地，當地人才庫已經建立；優勢包括待遇良好，工作前景穩健，且工作和生活更為平衡。