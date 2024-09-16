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主要央行利率決策關鍵36小時…Fed篤定降息 日將按兵不動

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美國聯準會（Fed）。 路透
美國聯準會（Fed）。 路透

全球金融市場本周將迎接主要央行決策的關鍵36小時，從聯準會（Fed）於台灣時間19日公布利率決策揭開序幕，接著巴西、英國、南非、台灣、挪威、土耳其及日本都將陸續發布決策，其中又以美日央行最受矚目，Fed幾乎篤定降息，日本銀行（央行）則可能按兵不動。

Fed預定美東時間18日下午2時（台灣時間19日凌晨2時）宣布利率決策，市場預期降息1碼與2碼的機率各為50%。英國金融時報（FT）與芝加哥大學布斯商學院訪調的90%以上經濟學者都預測，Fed將降息1碼。

不過，彭博經濟學家認為，Fed主席鮑爾支持降2碼，儘管Fed內部意見分歧，降息1碼遭遇的內部阻力也最小，但華爾街日報日前的報導暗示，鮑爾說服其他官員似有進展，且在當前經濟狀態下，降息2碼更合理，也更符合最新經濟預測與利率點狀圖所透露的政策訊息，有助捍衛決策可信度。

巴西央行19日可能升息1碼至10.75%，為三年半來首度升息。英國央行則可能維持利率不變於5%，並且縮減資產負債表1,000億英鎊。挪威央行同日預料也將按兵不動於4.5%，土耳其央行也將維持利率於50%。南非央行19日可能降息1碼至8%，為2020年來首度調降政策利率。

本周壓軸重頭戲為日銀20日公布決策，同日出爐的8月核心消費者物價年升率預估將攀升至2.8%，日銀可能維持基準利率於0.25%，重點在總裁植田和男的發言，透露10月是否升息的線索。

Fed 央行 降息

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