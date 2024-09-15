想創業自己決定工作時間？富比世：有7種「低成本高報酬」商業點子

摘要 想創業做自己的老闆，決定自己的工作時間？《富比世》提供7種低成本，確有機會帶來高效率報酬的創業選擇和商業模式：提供顧問服務、聯盟行銷、代管粉絲專頁...

相信不少人夢想著有一天成為老闆，自由掌控工作和生活的節奏。然而，面對各種各樣的商業機會，卻常常感到無所適從，不知道該從哪裡開始。

許多人擔憂創業要投入大量資金，因此望而卻步；不過《富比世》指出，現在有許多低成本的商業模式，能夠幫助你快速進入市場。

如果你對創業沒想法，不妨參考以下7種低成本的商業模式，適合想要創業，卻缺乏具體方向的人。

1. 提供管理、諮詢等專業技能

這往往是成本效益最高的創業方式，因為仰賴的是創業家的現有技能和專業知識，而不是依賴大量資本或實體資源。

常見的專業技能包括：

自由撰稿人或平面設計

如果你擅長寫作或設計，可以提供服務給需要內容、品牌或行銷素材的企業。這種創業的啟動成本極低，通常只需要一台電腦和網路就可以開始。

顧問服務

無論是商業顧問、理財規劃顧問還是生活教練，顧問服務依靠的是你的知識和經驗，你只需架設一個網站和一張名片，就可以開業。

虛擬助理（virtual assistant）

若你擅長平面設計、影片剪輯、文案企劃、網站管理、行銷等，都可以成為他人的虛擬助理，在家遠端接案，或是在家組織一間小公司，並從網路上找其他虛擬助理來幫助你。

尤其疫情期間，海外越來越多企業將業務移往線上，讓網路虛擬助理的需求飆升。只要你有強大的組織能力、一台電腦和網路，就能在家管理一間小型企業，例如跑業務、會議排程、郵件管理和提供客戶服務等。

2. 製作數位內容

製作與銷售數位產品，是另一種低成本、高利潤的商業點子。

數位產品可以包括電子書、線上課程、軟體或設計模板。打造這類產品需要投入大量時間，不過一旦完成，就能重複售出，成為絕佳的被動收入來源。

3. 為品牌推廣商品

聯盟行銷（Affliate marketing）又常被稱作夥伴計畫，是「業主」（廠商）與「 推廣者」之間互利合作的一種商業模式。

要成為一位專業的「 推廣者」，通常先是部落客、KOL、Youtuber、網紅或是擁有個人品牌；不需要自己從頭打造產品，而是撰寫文章或製作影片，為品牌方推廣既有的商品或服務，藉此賺取獎金。

也就是說，你必須先投入時間，專注於內容創作與行銷，才能擁有一定的受眾與流量，進一步幫業主推廣產品。相對於「接業配」，通常只能收取固定的報酬，聯盟行銷需要更長期的耕耘，為品牌增加曝光度，最後才基於銷售成果來獲得報酬。

4. 自媒體網紅

先利用YouTube、部落格、Podcast成為網紅，就有機會將影響力轉換成獲利。如果你對某個主題充滿熱情，以它為中心來製作原創內容，累積可觀的受眾後，就能夠利用你的影響力，透過廣告、贊助和聯盟行銷來變現。

5. 活動策劃

如果你有強大的組織能力，能為客戶規劃活動，將是一門非常具成本效益的好生意。主要投入的成本，只包括行銷和相關的認證。

你可以在家中經營，遠端跟客戶、合作廠商聯絡與溝通，或是現場討論等，再隨著客戶增長逐漸擴大規模。

6. 寵物看護／遛狗

對於動物愛好者來說，提供寵物看護或遛狗服務，是一個啟動成本極低的創業機會。你可能需要一些基本的寵物用品，如遛狗繩、玩具或急救箱。

這種業務大部分的投資成本都在於行銷，必須宣傳與推廣你的服務。當你架好網站並建立了忠實的客戶群體，就可以進一步擴展至提供寵物美容，或寵物訓練等額外服務。

7. 社群編輯

尤其是小型企業，往往難以維持社群帳號的活躍。如果你懂得經營個人社群，也對管理社群帳號有興趣，可以考慮提供社群媒體管理服務，幫企業外包管理粉專或社群帳號。

這項事業的創業成本也很低，你只需要一台電腦與網路，也可以用Canva或Crello等免費設計平台來製作專業的文圖。關鍵是，你需要對各大社群媒體平台有深入的了解。

上述7個創業點子，是《富比世》推薦的最具成本效益的創業選擇，不過重點還是取決於你的技能、興趣以及你願意投入的時間。

請記得，創業要成功不只是「節省成本」，重點是每一分投入的時間或精力，都必須帶來最大的價值。從小地方做起，專心為客戶提供實在的價值，再把賺來的錢重新投入，才是擴大事業的不二法門。

資料來源：Forbes、Business News Daily

《原文想創業，自己決定工作時間？富比世提7種低成本高報酬的商業點子》

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