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恐上漲超過6成！氣候變遷咖啡豆價格狂飆 咖啡成癮的義大利人心驚驚

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
氣候變遷導致全球咖啡豆價格飆漲，愛喝咖啡到上癮的義大利人擔心咖啡價格會漲到比以往貴逾六成。 路透
氣候變遷導致全球咖啡豆價格飆漲，愛喝咖啡到上癮的義大利人擔心咖啡價格會漲到比以往貴逾六成。 路透

隨著氣候變遷導致全球咖啡供應受到干擾，進而引發全球咖啡豆價格飆漲，長年習慣喝超便宜咖啡的義大利人開始擔心，每天喝的濃縮咖啡或卡布奇諾價格可能上漲超過六成。

英國金融時報（FT）報導，由於全球主要產區的惡劣氣候，全球咖啡豆價格近來已飆漲至紀錄新高。

紐約交易的阿拉比卡咖啡豆期貨價格13日收盤上漲4%至每磅2.5945美元，為2011年來最高收盤價；倫敦交易的羅布斯塔咖啡豆則上漲3.7%至每公噸5,267美元，達到2008年有紀錄來最高。

全球最大咖啡生產國巴西正面臨史上最嚴重的乾旱，農業學家表示，即便10月恢復降雨，咖啡樹也很難結果；全球第二大咖啡生產國越南則遭遇魔羯颱風帶來的豪雨，恐導致即將收成的咖啡樹大量落果，有損咖啡豆品質；反聖嬰現象也料將使這兩國未來幾個月的天氣狀況變得更糟。

除了天候因素外，咖啡豆供應鏈也正面臨葉門叛軍組織「青年運動」（又譯胡塞）在紅海攻擊船隻的影響。自去年11月來，往返歐亞的船隻都被迫繞道到南非好望角，以取代行經蘇伊士運河的路線。

義大利人向來享有全西歐最便宜的咖啡價格，一杯濃縮咖啡只要1.2歐元、一杯卡布奇諾也只要1.5歐元，這導致了當地許多人有飲用大量咖啡的習慣。據具影響力消費者協會Assoutenti估計，義大利民眾和外國遊客一年在公共場所消費60億杯咖啡，創造約70億歐元營收。

但咖啡豆價格上漲可能導致義大利人每天必喝的咖啡最多變成一杯2歐元；雖然這對倫敦或紐約客來說，還是會覺得很便宜，但對義大利人來說是個驚人的數字。

Assoutenti主席梅魯索表示，任何當地咖啡館價格的進一步上漲，都將對「數百萬國民的每日例行公事」構成威脅，使那些疫情期間已買好咖啡機的民眾改成在家喝咖啡。

梅魯索說：「如果咖啡價格繼續上漲，有一部分國民可能會完全放棄在店裡喝咖啡。」

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