摩羯颱風重創越南！281人亡、估災損達522億 全年GDP恐減少0.15%

颱風摩羯（Yagi）迄今造成越南281人死亡，越南計劃投資部估計，遭受重創的越南北部災損達40兆越南盾（約新台幣522億元），使得越南今年全年國內生產毛額（GDP）將減少0.15%。

綜合越通社（VNA）、越南民智報（Dan Tri）報導，颱風摩羯及其後續環流已導致越南281人死亡、67人失蹤、1921人受傷、23.2萬間房屋受損、約27萬公頃的水稻、農作物還有果樹被淹沒、260萬隻家禽與家畜死亡。

越南計劃投資部部長阮志勇（Nguyen Chi Dung）今天在政府常務會議上表示，颱風摩羯及後續環流影響越南北部26個省市及清化省（Thanh Hoa），這些地方占越南GDP逾41%，人口數占全越南40%。

越南計劃投資部表示，颱風摩羯造成越南約40兆越南盾財損，以慘遭颱風橫掃的海防市（Hai Phong）來說，損失將近11兆越南盾，相當於海防市2023年全年財政收入的1/10。

越南預計2024年的經濟成長率可以達到7%，並希望將通膨控制在4.5%以下。受摩羯颱風侵襲，越南計劃投資部估計，越南今年全年的GDP將減少0.15%，經濟成長率預估達6.8%至7%。

越南年輕人報（Tuoi Tre）報導，截至14日下午3時，從清化省以北的國道因淹水、土石流共計有4177個損壞處，光修復就要花超過5000億越南盾，若要完全重建並滿足技術標準和規範，則需1.5兆越南盾。