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國際銀行聯手 提供南非再生能源專案70億元額外貸款

中央社／ 約翰尼斯堡14日綜合外電報導
歐洲投資銀行（圖）和南非洲開發銀行近日表示，將共同向南非的再生能源專案提供額外2億歐元（約新台幣70.8億元）貸款。路透
歐洲投資銀行（圖）和南非洲開發銀行近日表示，將共同向南非的再生能源專案提供額外2億歐元（約新台幣70.8億元）貸款。路透

歐洲投資銀行和南非洲開發銀行近日表示，將共同向南非的再生能源專案提供額外2億歐元（約新台幣70.8億元）貸款。

路透社報導，這是在歐洲投資銀行（European Investment Bank）和南非洲開發銀行（DevelopmentBank of Southern Africa）於2022年聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）承諾的4億歐元基礎上，額外提供的優惠融資。

這筆資金將用於支持非洲工業化程度最高經濟體南非的獨立發電專案。

南非新任電力與能源部長拉瑪戈巴（Kgosientsho Ramokgopa）今年7月誓言要加速從煤炭轉向再生能源，立場與反對迅速脫碳，並承諾長期繼續燃燒煤炭的前任部長背道而馳。

南非是全球主要溫室氣體排放國之一，因為這個國家在發電方面高度依賴煤炭，但也擁有豐富的再生能源潛力。

根據歐洲投資銀行與南非洲開發銀行發布的聲明，兩家銀行將各自承諾向小型和中型的再生能源專案提供額外1億歐元貸款，特別是太陽能和陸域風電計畫。

兩家銀行表示，這些接受支援的專案預計可增加384千瓩（MW）的新再生能源容量。

COP27 再生能源 南非 非洲

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