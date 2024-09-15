送出小額神祕禮物！巴菲特贈28.7萬波克夏股票給不知名人士

股神「巴菲特」向來熱心公益，最新報告顯示，他送出波克夏公司（Berkshire Hathaway）的股票給不知名人士，總值約為9,000美元（新台幣28.7萬元）。

道瓊社報導，據13日晚間提交給美國證管會（SEC）的報告，波克夏執行長贈與20股的B股股票給一或兩名人士，總值約達9,000美元。

巴菲特是公司內部人士，即便是極小額的股票買賣，也須在一兩個工作日內申報。報告未說明誰是致贈對象，他大可直接開支票，但或許覺得送出波克夏股票更有意義。

道瓊社指出，先前未聽說過巴菲特贈送股票給個人。巴菲特是慈善事業的大金主，主要捐款給比爾暨梅琳達蓋茲基金會，其他捐贈對象包括四個巴菲特家族基金會，他從2006年起每年贈與波克夏股票給這些基金會。

巴菲特今年6月捐出超過50億美元的波克夏股票，大部份捐給蓋茲基金會。巴菲特約持有15%的波克夏股權，價值約1,400億美元。