2020年來首次！聯準會18日料將宣布降息 決策者爭論焦點在「幅度」
美國聯邦準備理事會（Fed）18日準備宣布4年多來的首次降息，決策者預計會討論降息幅度。
法新社報導，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）等聯準會高層最近幾週表示，隨著通貨膨脹回落至聯準會的2%長期目標，勞動市場也持續降溫，本月將會降息。
美國東北大學（Northeastern University）經濟系副教授莫德斯蒂諾（Alicia Modestino）告訴法新社：「儘管我認為聯準會試著說他們不是政治動物，但我們正處於一個非常瘋狂的循環中。」
決策者17日和18日的爭論焦點，會是要調整25個基點還是50個基點。
不管降息幅度多大，那都將是聯準會自2020年3月以來的首次。2020年聯準會把利率降至接近零的水平，以支持美國經濟度過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行。
2022年聯準會開始調升利率，來回應因為疫情後供應緊縮和烏克蘭戰爭推高的通膨。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言