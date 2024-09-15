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2020年來首次！聯準會18日料將宣布降息 決策者爭論焦點在「幅度」

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導
美國聯邦準備理事會（Fed）18日準備宣布4年多來的首次降息，決策者預計會討論降息幅度。路透
美國聯邦準備理事會（Fed）18日準備宣布4年多來的首次降息，決策者預計會討論降息幅度。路透

美國聯邦準備理事會（Fed）18日準備宣布4年多來的首次降息，決策者預計會討論降息幅度。

法新社報導，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）等聯準會高層最近幾週表示，隨著通貨膨脹回落至聯準會的2%長期目標，勞動市場也持續降溫，本月將會降息。

美國東北大學（Northeastern University）經濟系副教授莫德斯蒂諾（Alicia Modestino）告訴法新社：「儘管我認為聯準會試著說他們不是政治動物，但我們正處於一個非常瘋狂的循環中。」

決策者17日和18日的爭論焦點，會是要調整25個基點還是50個基點。

不管降息幅度多大，那都將是聯準會自2020年3月以來的首次。2020年聯準會把利率降至接近零的水平，以支持美國經濟度過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行。

2022年聯準會開始調升利率，來回應因為疫情後供應緊縮和烏克蘭戰爭推高的通膨。

Fed 疫情 經濟系 美國 聯準會

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