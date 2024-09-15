圓滿落幕！完成首次民間太空漫步後 SpaceX太空船「濺落」墨西哥灣

SpaceX公司「北極星黎明」任務團隊的太空人，12日在地球軌道上成功進行了史上第一次民間太空漫步。這次任務是由技富豪艾薩克曼、美國空軍退役中校波蒂特、SpaceX工程師吉利斯及梅農等4個平民組成的團隊執行。美國CNN報導，4名太空人所搭乘的太空船飛龍號（Crew Dragon）在美東時間15日凌晨3時37分（台灣時間當天下午3時37分）以濺落的方式，降落在美國佛州墨西哥灣乾龜島（Dry Tortugas）海岸附近。

返回地球是任何太空任務中最危險的階段之一。為了安全返回地球，飛龍號執行所謂的「脫軌燃燒」（deorbit burn），在準備切開地球大氣層最厚的部分時為自身進行調整。隨後，太空船因撞擊空氣所產生的溫度和壓力，使溫度高達約攝氏1900度，仍以時速2萬7000公里的速度飛行。不過，由於太空船底部有隔熱罩保護，太空人們仍處於溫度舒適的環境下。

隨著飛龍號和空氣產生摩擦減速，飛龍號又打開降落傘，進一步減慢降落速度。飛龍號落入海洋後短暫漂浮，救援船向飛龍號駛去時，駕駛員透過無線電宣布，「北極星黎明，我們任務完成」。太空船被拖到名為「龍巢」（Dragon's nest）的特殊船隻進行最後的安全檢查後，太空人才能離開太空船並開始返回陸地。