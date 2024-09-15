示警下一波疫情！微軟創辦人比爾蓋茲：25年內將爆發全球傳染病

紐約郵報報導，美國億萬富豪、微軟創辦人蓋茲（Bill Gates）向美國商業新聞媒體（CNBC）表示，如果世界沒有戰爭，那麼未來25年內很可能再度遭遇全球流行病。

蓋茲在看到各國因應新冠病毒的準備不足後，加入一群科學家行列集思廣益，並在2022年出版了一本名為《如何避免下一場大流行病》的書籍，主張提升公共衛生體制的應變能力，包含加強隔離措施與投資疫苗研究等。

蓋茲向CNBC節目「Make It」談到，今時今日很多衝突都有可能引發大戰，「假如我們避免了大戰......那麼，另一場大流行病很有可能就在25年內出現」。

他描述，全球期望美國在流行病來臨時帶頭領導且成為典範，但美國讓這世界失望了。

洛杉磯加州大學（UCLA）醫療系統指出，新冠疫苗是有史以來最快被研發出來的疫苗，從辨識病原體到生產疫苗只花不到12個月時間。

然而，這世界在經歷病床大爆滿、呼吸器嚴重短缺與千百萬人確診死亡後，最終才換來新冠治療與預防、提升免疫力等結果。

傳染病專家此後一直在評估，不久的未來再度爆發另一場全球疫病的可能性。