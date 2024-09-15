快訊

一代武打巨星殞落！《蘇乞兒》徐少強食道癌病逝 享壽73歲

熱帶低氣壓生成！估明增強為颱風「葡萄桑」 最新路徑曝光

雲林槓中央恐暫緩核發「綠能電廠執照」 經濟部長郭智輝回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

示警下一波疫情！微軟創辦人比爾蓋茲：25年內將爆發全球傳染病

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國億萬富豪蓋茲表示，如果世界沒有戰爭，那麼很有可能在未來25年內再度遭遇全球流行病。圖為蓋茲5月參加德國「全球解方峰會」。美聯社
美國億萬富豪蓋茲表示，如果世界沒有戰爭，那麼很有可能在未來25年內再度遭遇全球流行病。圖為蓋茲5月參加德國「全球解方峰會」。美聯社

紐約郵報報導，美國億萬富豪、微軟創辦人蓋茲（Bill Gates）向美國商業新聞媒體（CNBC）表示，如果世界沒有戰爭，那麼未來25年內很可能再度遭遇全球流行病。

蓋茲在看到各國因應新冠病毒的準備不足後，加入一群科學家行列集思廣益，並在2022年出版了一本名為《如何避免下一場大流行病》的書籍，主張提升公共衛生體制的應變能力，包含加強隔離措施與投資疫苗研究等。

蓋茲向CNBC節目「Make It」談到，今時今日很多衝突都有可能引發大戰，「假如我們避免了大戰......那麼，另一場大流行病很有可能就在25年內出現」。

他描述，全球期望美國在流行病來臨時帶頭領導且成為典範，但美國讓這世界失望了。

洛杉磯加州大學（UCLA）醫療系統指出，新冠疫苗是有史以來最快被研發出來的疫苗，從辨識病原體到生產疫苗只花不到12個月時間。

然而，這世界在經歷病床大爆滿、呼吸器嚴重短缺與千百萬人確診死亡後，最終才換來新冠治療與預防、提升免疫力等結果。

傳染病專家此後一直在評估，不久的未來再度爆發另一場全球疫病的可能性。

傳染病 新冠疫苗 病毒 確診 科學家 美國

延伸閱讀

世衛組織：已資格預審M痘MVA-BN疫苗 盼加速接種

微軟再裁650名員工！稱任何製作中遊戲、開發團隊皆不受影響

MLB／戰績不振+高層甩鍋 白襪球星羅伯特仍表忠誠

MLB／白襪戰績續探谷底 總管：我已經輸到麻木了

相關新聞

示警下一波疫情！微軟創辦人比爾蓋茲：25年內將爆發全球傳染病

紐約郵報報導，美國億萬富豪、微軟創辦人蓋茲（Bill Gates）向美國商業新聞媒體（CNBC）表示，如果世界沒有戰爭，...

史上首次民間太空漫步圓滿落幕 SpaceX太空船濺落墨西哥灣

SpaceX公司「北極星黎明」任務團隊的太空人，12日在地球軌道上成功進行了史上第一次民間太空漫步。這次任務是由技富豪艾...

使用AI不環保？研究曝能源「比傳統搜尋引擎多30倍」

如果您注重環保，使用人工智慧（AI）前請三思

薪資停滯不前、退休醫療福利減 波音員工罷工討公道

波音公司最大的工會，「國際機械師與航空太空工會751地區分會」(IAM District 751)成員12日投票，結果9...

中國電動車進步神速 福特CEO改變策略：攸關存亡

福特汽車執行長吉姆·法利(Jim Farley)5月訪問中國時，面對中國車廠在電動車競賽中急速前進，備感焦慮。他後來向董...

職員過勞猝死 大型銀行祭工時限令

華爾街日報11日報導，由於大型銀行長期允許職員超時工作，稍早一名美國銀行(Bank of America)職員猝死之前便...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。