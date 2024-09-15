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使用AI不環保？研究曝能源「比傳統搜尋引擎多30倍」

中央社／ 蒙特婁14日綜合外電報導
法新社報導，研究人員盧奇歐尼（Sasha Luccioni）警告，生成式人工智慧使用的能源比傳統搜尋引擎多30倍。示意圖。路透
法新社報導，研究人員盧奇歐尼（Sasha Luccioni）警告，生成式人工智慧使用的能源比傳統搜尋引擎多30倍。示意圖。路透

如果您注重環保，使用人工智慧（AI）前請三思。

法新社報導，研究人員盧奇歐尼（Sasha Luccioni）警告，生成式人工智慧使用的能源比傳統搜尋引擎多30倍。

這位美國「時代雜誌」（Time）評選為2024年AI世界百大最具影響力人物之一的俄羅斯裔加拿大電腦科學家，多年來一直致力於量化ChatGPT或Midjourney等程式的排放量。

她在加拿大蒙特婁（Montreal）ALL IN人工智慧會議場邊接受法新社訪問時感嘆地說：「我發現生成式人工智慧被用於搜尋時，特別失望。」

人工智慧程式使用的語言模型，需要龐大的運算能力來訓練數以十億計個數據點，因此需要強大的伺服器。

她解釋說，人工智慧程式不是像搜尋引擎搜尋一個國家的首都那樣，只要單純地提取訊息就好，人工智慧程式是要「產生新資訊」，因此整個過程「更加能源密集」。

身為人工智慧對氣候影響的領先研究人員，盧奇歐尼2020年參與創建工具CodeCarbon，供開發人員量化運行一段程式碼的碳足跡，目前下載已超過100萬次。

她是新創公司Hugging Face的氣候策略負責人，致力於創建演算法認證系統。

與美國環境保護署（US Environmental Protection Agency）根據電子設備和電器能耗進行評分的計畫類似，這個系統可讓人們了解AI產品的能耗，鼓勵用戶和開發者「做出更好的決策」。

ChatGPT 搜尋引擎 碳足跡

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