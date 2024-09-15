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瑞士正式啟用超級電腦「阿爾卑斯」 著重AI解決方案

中央社／ 日內瓦14日綜合外電報導

瑞士今天啟用名為「阿爾卑斯」（Alps）的新型超級電腦，希望這台世界上最快的電腦之一將有助於瑞士在可信賴的人工智慧（AI）解決方案方面占據領先地位。

法新社報導，瑞士蘇黎世聯邦理工學院（ETHZurich）在位於南部城市盧加諾（Lugano）的瑞士國家超級運算中心（CSCS），正式啟用超級電腦「阿爾卑斯」。

瑞士經濟、教育和研究部長帕姆蘭（Guy Parmelin）在瑞士國家超級運算中心演說時表示：「阿爾卑斯代表我們對以知識和進步為特色的未來願景。」

阿爾卑斯在6月名列全球第6強大的超級電腦。不過，當時它尚未組建完全，只發揮60%的潛能。

研發阿爾卑斯的目的是為了滿足極端數據和運算科學的需求，並讓AI得到更充分的利用。

蘇黎世聯邦理工學院發聲明表示，這是「將瑞士定位為研發和落實透明且可信賴的AI解決方案世界領先樞紐地位」計畫的核心部分。

蘇黎世聯邦理工學院AI中心主任克勞瑟（AndreasKrause）表示：「阿爾卑斯讓訓練複雜的AI模型進行重要應用成為可能，例如醫學和氣候研究。」

瑞士氣象局（MeteoSwiss）已經利用阿爾卑斯製作更高解析度的天氣預報模型，以更好反映瑞士複雜的山脈和山谷地形。

帕姆蘭在社群媒體X表示，阿爾卑斯將「開闢新視野，為未來開創道路，使瑞士在科學研究方面處於領先地位」。

瑞士國家超級運算中心副主任羅倫齊（Michele DeLorenzi）告訴瑞士通訊社（Keystone-ATS），商用筆記型電腦需要4萬年才能完成阿爾卑斯一天就能完成的運算。

主任 瑞士 社群媒體

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