北美台灣科技年會 獵才公司尋覓矽谷高階人才返台

「北美台灣科技年會」今天在矽谷登場，為台灣引進人才助產業升級為一大話題。從事人才媒合多年的蔣宗芸表示，台灣企業接軌國際，欠缺大量高階管理人才；旅外人士返國最重視的是「管理方式」，更勝過薪資。

矽谷聖克拉拉會議中心（Santa Clara ConventionCenter）內，來自Google、Meta、亞馬遜（Amazon）、輝達（Nvidia）等高科技公司、還有新創界、學術界的台灣專業人士共聚一堂，以「北美台灣科技年會」為平台進行交流。

為台灣高科技企業媒合中高階人才的瑞星管理顧問公司團隊專程從台灣飛來現場獵才，執行副總蔣宗芸說，企業需求十分龐大，約80%要找高階管理人才。

「不管是半導體、IC設計、大型軟體公司，都希望借重矽谷專業人士的前沿技術、國際化視野、和大架構經驗，來幫助企業升級」，蔣宗芸說。

從事中高階人才媒合十多年的蔣宗芸接受中央社訪問時坦言，人才非常難找，矽谷發展環境比台灣好，要反向把人才挖回台灣需要花費較大的力氣。

不過，就她觀察，台灣有許多公司希望與國際接軌，在管理措施上一直試圖跟上外商腳步，包括友善職場或是增加女性族群比重，職場環境有在改變。

同時，企業也面臨Z世代新血加入，管理方式必須調整去適應新世代。因此許多大型公司已開始延攬具外商經驗的人資，希望在組織文化上面做出變革。

她比較指出，矽谷職場也並非完全不加班，只是以任務為導向、自主性較高。台灣還是有其優勢，好比生活成本相較於矽谷就低許多，且被挖角的人才，企業通常會給予漂亮的薪水和條件，包括協助員工安頓家人。

蔣宗芸告訴記者，她曾經做過一份調查，旅外的台灣專業人士若要返回台灣工作，最在意的其實是雇主的「管理方式」，偏向職場文化的面向，比重甚至高過薪資條件，僅有少數人會考量到地緣政治的因素。

「北美台灣科技年會」邁入第三屆，這是蔣宗芸第一次從台灣來到現場尋找人才。她表示，除了台灣企業面臨轉型對人才需求大幅增加之外，矽谷近期出現裁員潮、找工作時間拉長，希望趁此時機，利用年會的平台尋覓合適人選。

「北美台灣科技年會」由TaiwanNext Foundation主辦，結合台灣資料科學協會、Meet 創業小聚等台灣人科技社團所打造，去年主題圍繞在「台灣硬實力」，今年「為台灣引進人才」則成為一大話題。

大會主席謝凱婷表示，活動也邀請灣區頂尖學府包括史丹佛大學（Stanford University）、加大柏克萊分校（UC Berkeley）等校的台灣學生參加，為他們提供實習或是提早與產業接軌的機會，使人才交流能往下深入校園層面。

今年年會也增設科技職涯（Tech Career）、女性領導力（Women Leadership）等論壇，並延續去年的台灣新創團隊展演（Taiwan Demo Day）。謝凱婷說，希望打造年會成為一個橫跨不同世代、不同領域的科技人才交流平台。

參與論壇規劃的台灣資料科學協會創辦人管其毅表示，AI驅動的是一整個產業鏈，更需要不同領域人才的貢獻才能創建更健全的生態系，希望透過像「北美科技年會」這樣的平台、還有台灣科技社群力量，幫助台灣產業進一步升級。