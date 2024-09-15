美關稅矛頭對準陸電商
美國政府正採取行動設法堵住大陸電子商務公司鑽的貿易漏洞：Shein和Temu這類電商平台運用小額包裹免報關或關稅的豁免規定，將廉價商品大量運往美國。
彭博資訊報導，白宮官員13日表示，正醞釀提議修訂法規，以防堵大陸電商利用這個「小額豁免」漏洞逃避美國對陸貨徵收的關稅。按現行豁免規定，凡是價值低於800美元的包裹，免報關或關稅即可入境。
依照這項提案，凡是受制於「美國貿易法」301條款和201條款，以及「貿易擴張法」232條款的產品，都將移除「小額豁免」資格。由於70%的大陸紡織品和服飾進口都受制於301條款關稅，此舉將打擊透過「小額豁免」入境的陸貨。
循「小額豁免」途徑輸出到美國的包裹數量激增，從十年前的1.4億件增至10億件，導致負責檢查包裹是否內含危險物品和違禁品的人手嚴重不足。官員表示，提議防堵漏洞的措施，也有助於避免夾帶芬太尼的包裹闖關，並加強保護美國消費者與勞工的安全。
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