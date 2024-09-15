投資人目光 轉向小型市場

隨著美國、日本、印度等全球大型股市在近期漲勢稍歇、波動加劇，中國大陸股市也愈跌愈深，投資人目光逐漸轉向小型市場，帶動這些股市本月亮麗表現。

彭博資訊報導，投資人轉向小市場的趨勢在亞洲尤其明顯。其中泰國、新加坡和紐西蘭的股市基準指數，9月至今已漲逾3%；相較下，MSCI全球股價指數在連續四個月收紅後翻黑，9月來下跌約1%。亞洲以外的阿根廷、黎巴嫩和尚比亞股市，本月表現也在彭博追蹤的90多個全球股市指數中名列前茅。

在此同時，美國股市波動性日增，主要受交易者對Fed降息速度看法不一、美國大選情勢不明，以及擔心AI浪潮氣數已盡的影響。日本方面，因央行有望再度升息而使日圓走升，日股先前創新高的漲勢因此受阻。此外，印度股市也在漲幅一度領先全球後，面臨後繼無力的局面。

偏重科技股的台灣和南韓股市，9月遭遇外資資金流出，主要因市場對AI概念股前景感到不確定。

反之，東南亞股市連五周吸引外資流入。泰國政治局勢回穩，新加坡看重的不動產投資信託（REIT）受惠於全球多國央行降息舉措，都是地區型的利多因素。

亞洲小型市場因對AI題材曝險較少，股票市值不會過高而具備吸引力。Fed轉鴿也有助於推升新興市場貨幣匯率，使該地區央行得以啟動降息。亞洲一些經濟體已在Fed降息前率先放寬貨幣政策，主因美元走軟帶給當地央行聚焦於支持經濟成長的空間。