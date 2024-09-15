美、日利差有望縮小 日圓最快本周升破140

日圓兌美元匯價已強升至去年底來最高，因日本銀行（央行）年底前可能再度升息，而美國聯準會（Fed）則預料本周展開降息行動，促使美、日利差有望縮小。專家預估，日圓匯率最快本周升破140關卡。

彭博資訊報導，日圓兌美元13日盤中一度勁升1.1%至140.29日圓，升抵去年12月28日以來最強價位，收盤報140.85日圓，連續四日收紅。

美元兌日圓匯率

在美國，傳出Fed官員並未排除本周降息2碼的可能性，促使交易員擴大降2碼的押注。

日銀官員上周暗示，可能在年底前進一步升息；儘管多數分析師預期日銀本周五的決策會議將讓利率按兵不動，但官員的評論顯示出今年稍晚有可能進一步緊縮。

逾半數的日銀觀察人士預估，日銀可能在12月升息；同時間，交易員預估Fed在年底前的降息幅度會超過1個百分點。

隨著美、日利差進一步縮小，日圓已擺脫年中時貶至數十年來的最弱價位，自6月底以來的升值幅度超過14%。

紐約梅隆銀行外匯與總體經濟策略師瓦利斯說：「Fed可能更偏向鴿派，導致美元走貶，推升其他貨幣。」他也說，日銀的政策路徑完全與Fed背道而馳，但日銀是否繼續升息或升息的時點，仍有許多變數。

根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）的數據，止於9月10日，資產經理人看多日圓的部位攀抵2021年3月來最多。一些避險基金也在選擇權市場加碼日圓升值的押注。

Jefferies金融集團全球外匯主管貝克特爾說，Fed降息2碼的選項重回檯面，使交易員降息1碼的押注略減，若Fed果真降息2碼，日圓匯價有可能升破140日圓關卡；日圓這一年多來從未如此強勢。

紐約三菱UFJ信託銀行主掌銷售與交易的小野寺孝文表示，Fed與日銀本周召開決策會議之後所掀起的波動，可能激勵日圓本周就升破140，目前沒有脫手日圓的必要。

在其他貨幣方面，荷蘭國際集團（ING）策略師佩索萊說，隨著歐洲央行不夠鴿派，Fed的「鴿聲」可能更嘹亮，歐元可能再度升至1.11美元。

英國央行本周預料將按兵不動。英鎊匯價13日變動不大，小貶0.01%報1.31美元。