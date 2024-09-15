聯合國氣候大會11月舉行 COP29促全球儲能量增六倍

根據提議草案，今年全球氣候談判的主辦單位將呼籲逾190國支持七大工業國（G7）訂定的目標，希望在2030年前，把全球能源儲存容量提高將近六倍。

彭博資訊報導，這項提議的草案名稱為「全球綠能儲存承諾」，預定11月在亞塞拜然首都巴庫舉行的2024年聯合國氣候大會（COP29）上提出。文中呼應G7今年4月簽署的協議，目標是在2030年底前，把全球能源儲存容量從2022年的230GW （1GW為10億瓦或100萬瓩），提高到1,500GW。

全球電池能源儲量

國際能源署（IEA）也建議，必須把能源儲存容量提高到此數，才能達成去年在COP28訂定的減排目標。要達到上述建議目標，在2020年代落幕前，全球能源儲存容量必須每年平均增加超過158GW。

需要大量的電池，才能讓世界各地的電網得以儲存多餘的太陽能與風力發電，以備沒陽光、風不吹的日子所需。另一種人氣愈來愈旺的能源儲存來源是抽水蓄能電站（pumped-hydro），把水推到高位儲存起來，需要時再排下去發電。

國際水力發電協會（IHA）和IEA的資料顯示，去年全球擁有容量約179GW的抽水蓄能電站，以及85GW的電池容量。

根據IEA的數據，現在的電池已比15年前便宜90%。電池一旦搭配太陽能板使用，可能提供印度一種比蓋燃煤電廠成本更低的替代方式；這種組合不久後也可望在成本方面挑戰美國的汽油，以及中國大陸的新煤炭。根據彭博數據，鋰離子電池組平均售價在2023年降到每千瓦時139美元，比十年前的將近800美元大幅滑落。

但分析師警告，價格還必須降得更低，這個產業才能起飛。此外，目前由中國大陸主宰的供應鏈也必須更分散。亞塞拜然的提案敦促COP29會員國探索製造成本更低的新型電池，並努力讓回收再利用的模式標準化，以利重複使用。

此外，各國也面臨電網容量不足的問題，亟需吸引更多投資以改善這個瓶頸。據估計，發電量相當於480座核子反應爐的太陽能和風力發電設施，礙於這個問題，至今仍未能連上美國和歐洲的輸電網。所幸，多國政府正採取行動設法解決問題，例如美國8月初宣布額外投資22億美元升級國內電網。