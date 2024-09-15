美股氣盛 期待Fed降息秀…標普創今年最大單周漲幅

美股上周五（13日）普遍收漲，標普500指數創今年來最大單周漲幅，距離歷史新高紀錄只差不到1%的幅度。投資人重燃聯準會（Fed）本周降息2碼（50個基點）的希望，紛紛加碼小型股等降息受惠族群。由於美股價位偏高，Fed本周只要稍微不順投資人心意，很容易讓投資人失望。

那斯達克綜合指數和標普500指數上周五漲0.7%和0.5%，連五天上漲，一周下來分別勁揚6%和4%。道瓊工業指數周線漲2.6%。

費城半導體指數也氣勢如虹，上周五上漲1.7%，台積電漲0.6%，兩者周線雙雙大漲10%。對經濟敏感的小型股羅素2000指數勁揚2.5%。

芝商所FedWatch工具顯示，利率期貨交易推算降息2碼，利率降至4.75%-5%區間的機率為47%，高於上周四的28%。

對利率動向敏感的美國2年期公債殖利率下跌5個基點至3.59%，10年期公債殖利率跌到3.648%，連兩周下跌。

紐約復興總體研究公司經濟研究主管杜塔認為，Fed本周積極降息的理由非常充分。

他說，有人認為，Fed不會降息50個基點，因為怕市場誤以為Fed可能已掌握經濟可能邁向衰退的線索，「我完全不認同這種說法，我覺得市場樂見這麼做。Fed嘗試迅速調整立場是一件好事」。

Fed台北時間本周四凌晨的決策受全球關注，投資人同時緊盯Fed「點狀圖」釋出的利率展望。

根據LSEG，市場預料到今年底將降息115個基點；相較下，Fed在6月的預測僅只計劃在今年降息25個基點。