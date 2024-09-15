快訊

中央補助無章法 鐵路立體化拖垮地方財政

美股氣盛 期待Fed降息秀…標普創今年最大單周漲幅

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美股上周五（13日）普遍收漲，標普500指數創今年來最大單周漲幅，距離歷史新高紀錄只差不到1%的幅度。路透
美股上周五（13日）普遍收漲，標普500指數創今年來最大單周漲幅，距離歷史新高紀錄只差不到1%的幅度。路透

美股上周五（13日）普遍收漲，標普500指數創今年來最大單周漲幅，距離歷史新高紀錄只差不到1%的幅度。投資人重燃聯準會（Fed）本周降息2碼（50個基點）的希望，紛紛加碼小型股等降息受惠族群。由於美股價位偏高，Fed本周只要稍微不順投資人心意，很容易讓投資人失望。

那斯達克綜合指數和標普500指數上周五漲0.7%和0.5%，連五天上漲，一周下來分別勁揚6%和4%。道瓊工業指數周線漲2.6%。

費城半導體指數也氣勢如虹，上周五上漲1.7%，台積電漲0.6%，兩者周線雙雙大漲10%。對經濟敏感的小型股羅素2000指數勁揚2.5%。

芝商所FedWatch工具顯示，利率期貨交易推算降息2碼，利率降至4.75%-5%區間的機率為47%，高於上周四的28%。

對利率動向敏感的美國2年期公債殖利率下跌5個基點至3.59%，10年期公債殖利率跌到3.648%，連兩周下跌。

紐約復興總體研究公司經濟研究主管杜塔認為，Fed本周積極降息的理由非常充分。

他說，有人認為，Fed不會降息50個基點，因為怕市場誤以為Fed可能已掌握經濟可能邁向衰退的線索，「我完全不認同這種說法，我覺得市場樂見這麼做。Fed嘗試迅速調整立場是一件好事」。

Fed台北時間本周四凌晨的決策受全球關注，投資人同時緊盯Fed「點狀圖」釋出的利率展望。

根據LSEG，市場預料到今年底將降息115個基點；相較下，Fed在6月的預測僅只計劃在今年降息25個基點。

Fed 降息

延伸閱讀

美債殖利率周線下滑 Fed下周降息1碼和降2碼機率變五五波

重燃降息希望？美股創今年最大單周漲勢 Fed下周決策備受市場關注

法人：Fed降息進程漸趨明朗 債市可望持續受惠

美國經濟「穩中求上」 為何鮑爾遲遲不降息？謝金河曝關鍵原因：看問題角度影響格局

相關新聞

美股氣盛 期待Fed降息秀…標普創今年最大單周漲幅

美股上周五（13日）普遍收漲，標普500指數創今年來最大單周漲幅，距離歷史新高紀錄只差不到1%的幅度。投資人重燃聯準會（...

Fed降息1碼2碼…呈五五波 債市交易員回頭押注寬鬆循環

聯準會（Fed）將在台灣時間本周四（19日）清晨2時公布利率決策，隨著媒體披露決策官員正評估該小幅或大幅降息，重燃市場對...

聯合國氣候大會11月舉行 COP29促全球儲能量增六倍

根據提議草案，今年全球氣候談判的主辦單位將呼籲逾190國支持七大工業國（G7）訂定的目標，希望在2030年前，把全球能源...

美、日利差有望縮小 日圓最快本周升破140

日圓兌美元匯價已強升至去年底來最高，因日本銀行（央行）年底前可能再度升息，而美國聯準會（Fed）則預料本周展開降息行動，...

濫用小額豁免 美將對陸電商開刀

美國政府十三日宣布，將著手大幅限縮從中國大陸進口的低價商品免稅優惠。該豁免機制允許小額商品的包裹免報關或免關稅，即可從海...

Fed降息在即 分析師：金價上看3,000美元

美國聯準會（Fed）降息在即，資金湧入和美元貶值為金價漲勢推波助瀾，13日盤中一度衝上2,586.1美元的新天價。分析師...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。