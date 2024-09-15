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Fed降息在即 分析師：金價上看3,000美元

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

美國聯準會（Fed）降息在即，資金湧入和美元貶值為金價漲勢推波助瀾，13日盤中一度衝上2,586.1美元的新天價。分析師預期，主要央行紛紛放鬆貨幣政策、央行買盤不輟，再加上地緣政治因素和美國總統大選緊繃助長避險買盤，金價可望朝每英兩3,000美元叩關。

紐約現貨金價13日收漲0.8%，報每英兩2,577.7美元，盤中一度衝上2,586.1美元的新天價。美國黃金12月期貨收漲1.2%，報每英兩2,610.7美元。

隨著Fed本周可望跟進歐洲央行（ECB）降息腳步，金價後市持續看俏。德國商業銀行分析師團隊說：「市場仍預期Fed年底前降息約100個基點。金價上漲可能是因為預料未來數月將大幅降息。」

美國總統大選訂於11月5日舉行，選前不確定性若加劇市場動盪，可能助長黃金避險買盤。RJO期貨公司資深市場策略師帕維隆尼認為，若選後政治紛爭不止，可能把金價推上3,000美元。

美國聯準會 金價 降息

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