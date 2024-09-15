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濫用小額豁免 美將對陸電商開刀
美國政府十三日宣布，將著手大幅限縮從中國大陸進口的低價商品免稅優惠。該豁免機制允許小額商品的包裹免報關或免關稅，即可從海外直接寄給美國消費者，免稅額度為每人每天八百美元（台幣約二點六萬元）。紐約時報報導說，該計畫聚焦購物平台希音（SHEIN）與拼多多旗下平台Temu等大型中國網購電商。
美國商務部長雷蒙多聲明，很長一段時間以來，中國電商平台濫用小額豁免規避關稅。美國國家經濟會議副主任狄隆也指稱，外國公司、主要是中國電商平台，正將低價商品大量輸入美國市場；在小額豁免進口貨品激增下，「使我們更難以執行相關法律」。
據美國政府統計，去年以該機制進入美國的包裹逾十億件，而十年前每年僅約一點四億件。這除了使美國本土製造業受損，也使芬太尼和盜版商品流入美國。
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