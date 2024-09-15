Fed降息1碼2碼…呈五五波 債市交易員回頭押注寬鬆循環

聯準會（Fed）將在台灣時間本周四（19日）清晨2時公布利率決策，隨著媒體披露決策官員正評估該小幅或大幅降息，重燃市場對降息2碼（0.5個百分點）的希望。期貨市場價格顯示，交易員如今認為降息1碼或2碼的機率約五五波。

美國公債價格上周五大漲，對政策敏感的美國2年期公債殖利率下滑7.1個基點，降至3.575%，為兩年來最低水準；10年期美債殖利率下滑3個基點至3.648%，一周來跌了6.1個基點。債券殖利率下滑意味價格上漲。

美國10年期公債殖利率

華爾街日報與英國金融時報13日的報導都顯示，Fed官員正針對降息幅度陷入長考。同日，紐約聯準銀行前總裁杜雷（Bill Dudley）表示有強烈理由降息2碼。

受上述消息影響，原本對Fed降息2碼已死心的債市交易員，13日猛然回頭大舉押注Fed本周可能以大幅降息揭開寬鬆循環。芝商所FedWatch網站顯示，如今交易員認為Fed降息2碼的機率為49%，降1碼機率為51%，兩者幾乎旗鼓相當。

隨著Fed表明政策焦點已從通膨轉向勞動市場，通膨趨緩至接近2%目標和勞動市場最近顯露疲態，已使Fed本周降息勢在必行。

降息1碼的邏輯是，官員在仍然超標的通膨率與近來已攀升的失業率間，取得平衡。好處是循序漸進，不致驚擾市場；風險是，如事後證明降息行動慢好幾拍，可能使經濟「軟著陸」希望化成泡影、甚至惡化成衰退。

降息2碼的主要論點是採取預防措施，趕在勞動市場進一步減弱前，先緩和政策利率對經濟成長、放款和借貸以及消費者支出的限制性。好處是降低「硬著陸」風險；風險是，Fed若對外溝通不良，大幅度降息可能引起市場對經濟穩健度的質疑甚至恐慌。初次降息2碼，也可能讓市場誤以為往後還會繼續大幅降息。

諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲和克魯曼都贊成Fed本月應大幅降息，即降2碼。眾多經濟學家和分析師則認為Fed權衡利弊得失後，可能傾向降1碼。但哈佛大學經濟學教授暨美國前財長桑默斯最近表示，Fed初次降息1碼或2碼其實「無關緊要」，大可視後續發展調整，若經濟顯著轉弱就大幅降息，否則就每次開會降息一次。