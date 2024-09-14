西班牙通膨降溫！8月食品CPI降至2.5％ 為近3年來最低點

中央社／ 馬德里14日專電
西班牙8月食品通膨顯著降溫，食品類物價指數年增率降至2.5%，近3年來最低點。示意圖／美聯社資料照
西班牙8月食品通膨顯著降溫，食品類物價指數年增率降至2.5%，近3年來最低點。示意圖／美聯社資料照

西班牙8月食品通膨顯著降溫，食品類物價指數年增率降至2.5%，近3年來最低點，總體消費者物價指數（CPI）年增率也逐步趨緩，降至過去1年來最低點2.3%。

根據西班牙國家統計局（INE）12日公布的8月消費者物價數據，西班牙通貨膨脹逐漸放緩，CPI年增率從7月的2.8%下降至8月的2.3%；排除食品和能源等波動項目的核心CPI年增率，也從7月的2.8%微幅下降至8月的2.7%。

西班牙食品價格漲勢尤其明顯趨緩，8月食品類通膨率降至3年來最低水準2.5%。

西班牙「國家報」（El Pais）指出，食品通膨降溫至低點的主因是，相對於去年同期「油品、豆類和蔬菜」價格上漲，今年這些食品因成本飆漲問題獲得緩解而價格下滑。

西班牙經濟部則表示，由於政府實施各種減免與降低食品增值稅的措施以「抗通膨、救菜籃」，食品類通膨率才降低至接近總體通膨率的水準。

西班牙政府去年將「第一級民生必需用品」包括牛奶、麵包、麵粉、蔬菜水果、豆類、穀類、起司和雞蛋的增值稅率自4%暫時調降至0%，今年7月又將西班牙人廚房不可或缺的「橄欖油」自油品類改納入第一級民生必需用品，並暫時「免稅」3個月，以鼓勵民眾消費。

國家報認為，種種跡象顯示，過去2年來打擊西班牙家庭經濟的食品通膨危機，即將走到盡頭。

不過，西班牙財經智庫Funcas強調，這些食品去年的生產成本大幅受到氣候因素影響而上漲，雖然今年氣候的影響較小，但仍難以預測未來的演變，以及可能導致的價格波動。

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