Fed即將降息 買進美債還有獲利機會？「債券天王」指點投資方向

美國聯準會（Fed）終於要開始降利率了，但降息預期已導致近來美國公債價格大漲、走向相反的殖利率滑落。此刻買進美債還有獲利機會嗎？投資人該怎麼做？

道瓊社報導，固定收益投資專家史密斯（Gibson Smith）最近接受巴隆周刊（Barron's）訪問時表示，近年來隨著利率升高，現金和殖利率曲線前端投資（指期限約1年期的固定收益投資）已提供可觀的收益。但Fed啟動降息循環將抹去那種前端收益，所以他建議投資人「考慮把一部分固定收益投資朝曲線中間移過去一點，儘管殖利率較低，但總回報可能較高」。

史密斯在2010年代中期任職駿利（Janus）期間，把這家昔日以選股著稱的資產管理公司轉變成固定收益巨人，可謂除品浩前執行長葛洛斯和雙線資本執行長岡雷克之外，另一位有資格戴上「債券天王」冠冕的債券專家。史密斯在2018年創辦Smith Capital投資公司，旗艦的ALPS/Smith總回報基金過去五年報酬率1.3%，輕鬆打敗整體債市同時期僅0.2%的報酬率。

史密斯預期，隨著Fed調降聯邦資金利率，引導市場短期利率下滑，美債殖利率曲線將恢復正常，也就是短債殖利率低於長債殖利率。基於之前Fed全力打通膨，貨幣政策立場極具限制性，因此在Fed政策由緊轉鬆之際，長期（10年期、20年期和30年期）公債的波動性也許會比較小。

他認為，此刻美國公債市場提供最佳價值，既能作為投資組合的保障，也能為將來創造一些不錯的總回報。他另看好AAA級抵押擔保證券（MBS），提供誘人的殖利率及總回報，建議避開高風險和低品質的證券。公司債方面，他已開始減持汽車和金融，同時加碼航太和國防，考慮增持製藥，並且避開非必需消費。

TCW Group常務董事兼全球利率主管巴克預期，固定收益仍提供一些吸引人的機會，若認定Fed將持續降息至2025年底，更是如此。他推測Fed這波降息循環會「降過頭」，一如之前升息也升過頭，那將把長債殖利率壓得更低，有助活絡購屋需求。因此，他正在固定收益投資組合中增持房貸債券。

債券投資巨人雙線資本（DoubleLine Capital）有一檔抵押擔保證券ETF，提供的殖利率超過4%，高於先鋒、道富和貝萊德的性質類似的ETF。

Fed降利率並非決定美債殖利率未來走向的唯一因素。貝萊德美洲地區首席投資策略師喬杜里表示，基於美國財政赤字顧慮，投資人應考慮殖利曲線較短的部分，特別是3年期到7年期的美國公債，因為選舉結果塵埃落定後，華府可能推動更多財政刺激方案。

喬杜里說：「美國赤字前景或許會惡化，無論11月選舉結果為何。我們認為殖利率曲線會陡峭化。債券正重拾作為投資組合壓艙物的地位。」