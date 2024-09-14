快訊

穿高跟鞋的獨裁者？梅根遭爆霸凌羞辱職員 私下被稱「難搞公爵夫人」

痛到「想死又死不了」 吳怡霈曝恐怖宿疾：一個月承受20天以上

雙龍搶親…新光金本周股東大減近1.4萬人 小股東及大戶皆全面出場

Fed即將降息 買進美債還有獲利機會？「債券天王」指點投資方向

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國聯準會（Fed）終於要開始降利率了，但降息預期已導致近來美國公債價格大漲、走向相反的殖利率滑落，債券投資專家指點一些此刻投資美債趨吉避凶之道，可供投資人參考。路透
美國聯準會（Fed）終於要開始降利率了，但降息預期已導致近來美國公債價格大漲、走向相反的殖利率滑落，債券投資專家指點一些此刻投資美債趨吉避凶之道，可供投資人參考。路透

美國聯準會（Fed）終於要開始降利率了，但降息預期已導致近來美國公債價格大漲、走向相反的殖利率滑落。此刻買進美債還有獲利機會嗎？投資人該怎麼做？

道瓊社報導，固定收益投資專家史密斯（Gibson Smith）最近接受巴隆周刊（Barron's）訪問時表示，近年來隨著利率升高，現金和殖利率曲線前端投資（指期限約1年期的固定收益投資）已提供可觀的收益。但Fed啟動降息循環將抹去那種前端收益，所以他建議投資人「考慮把一部分固定收益投資朝曲線中間移過去一點，儘管殖利率較低，但總回報可能較高」。

史密斯在2010年代中期任職駿利（Janus）期間，把這家昔日以選股著稱的資產管理公司轉變成固定收益巨人，可謂除品浩前執行長葛洛斯和雙線資本執行長岡雷克之外，另一位有資格戴上「債券天王」冠冕的債券專家。史密斯在2018年創辦Smith Capital投資公司，旗艦的ALPS/Smith總回報基金過去五年報酬率1.3%，輕鬆打敗整體債市同時期僅0.2%的報酬率。

史密斯預期，隨著Fed調降聯邦資金利率，引導市場短期利率下滑，美債殖利率曲線將恢復正常，也就是短債殖利率低於長債殖利率。基於之前Fed全力打通膨，貨幣政策立場極具限制性，因此在Fed政策由緊轉鬆之際，長期（10年期、20年期和30年期）公債的波動性也許會比較小。

他認為，此刻美國公債市場提供最佳價值，既能作為投資組合的保障，也能為將來創造一些不錯的總回報。他另看好AAA級抵押擔保證券（MBS），提供誘人的殖利率及總回報，建議避開高風險和低品質的證券。公司債方面，他已開始減持汽車和金融，同時加碼航太和國防，考慮增持製藥，並且避開非必需消費。

TCW Group常務董事兼全球利率主管巴克預期，固定收益仍提供一些吸引人的機會，若認定Fed將持續降息至2025年底，更是如此。他推測Fed這波降息循環會「降過頭」，一如之前升息也升過頭，那將把長債殖利率壓得更低，有助活絡購屋需求。因此，他正在固定收益投資組合中增持房貸債券。

債券投資巨人雙線資本（DoubleLine Capital）有一檔抵押擔保證券ETF，提供的殖利率超過4%，高於先鋒、道富和貝萊德的性質類似的ETF。

Fed降利率並非決定美債殖利率未來走向的唯一因素。貝萊德美洲地區首席投資策略師喬杜里表示，基於美國財政赤字顧慮，投資人應考慮殖利曲線較短的部分，特別是3年期到7年期的美國公債，因為選舉結果塵埃落定後，華府可能推動更多財政刺激方案。

喬杜里說：「美國赤字前景或許會惡化，無論11月選舉結果為何。我們認為殖利率曲線會陡峭化。債券正重拾作為投資組合壓艙物的地位。」

Fed 債券 美國 降息

延伸閱讀

NBA／雷納德領軍暴龍2019年奪冠 德羅展：我留隊結果也一樣

MLB／大谷翔平開轟追平秋信守亞洲紀錄 道奇首局三連轟狂炸

法官駁回川普機密文件案 美特別檢察官要求重審

NBA／愛德華稱以前球員沒技術 魔術強森：我不回沒奪冠過的人

相關新聞

法人：降息在即 掌握兩大獲利成長動能

美國聯準會（Fed）將於18日開會，法人建議，降息在即，投資人可掌握兩大獲利成長動能，也就是科技及醫療股。人工智慧（AI...

Fed即將降息 買進美債還有獲利機會？「債券天王」指點投資方向

美國聯準會（Fed）終於要開始降利率了，但降息預期已導致近來美國公債價格大漲、走向相反的殖利率滑落。此刻買進美債還有獲利...

跌破市場眼鏡...通膨壓力加劇 俄羅斯央行一口氣升息1個百分點

俄羅斯央行13日意外把基準利率一口氣調高1個百分點至19%，原因是通膨壓力依舊頑強；專家如今預期，俄國央行下個月很有可能...

美國聯邦部門介入 波音勞資下週重啟協商

美國航太巨擘波音公司美國廠員工經表決壓倒性拒絕資方所提新版勞動合約後，雙方在聯邦部門介入下，將於下週初重啟勞資協商...

「航海家」馬斯克砸240萬美元雇維安團隊 自曝曾受2殺人狂威脅

紐約時報13日發布了針對科技億萬富豪馬斯克保全服務的長篇調查報導，指稱隨著人身安全的威脅已經變得更加嚴重，他把自己封鎖在...

美債殖利率周線下滑 Fed下周降息1碼和降2碼機率變五五波

聯準會（Fed）下周將召開決策會議，媒體披露決策官員正評估該小幅或大幅降息，重燃市場對降息2碼（0.5個百分點）的希望。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。