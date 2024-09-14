跌破市場眼鏡...通膨壓力加劇 俄羅斯央行一口氣升息1個百分點

俄羅斯央行13日意外把基準利率一口氣調高1個百分點至19%，原因是通膨壓力依舊頑強；專家如今預期，俄國央行下個月很有可能繼續升息。

根據路透報導，俄國央行的升息行動跌破市場眼鏡；分析師原本預期，央行會因為經濟初步浮現降溫跡象，選擇按兵不動。

然而，12日公布的消費者物價數據，顯示通膨壓力仍相當大，促使俄國央行示警通膨有可能落地生根。俄國央行估算，8月季調後核心通膨率為7.7%，比7月的6.1%加速攀揚；分析師指出，這可能就是央行升息的原因。

俄國央行聲明說，整體來看，通膨壓力仍居高不下，且尚未出現緩解的跡象。央行總裁納比烏林娜說，決策委員會已評估把利率水準上調至20%的必要性。

一些分析師已預估，俄國央行可能在下月25日的會議上再度緊縮。