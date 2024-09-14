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美國聯邦部門介入 波音勞資下週重啟協商

中央社／ 西雅圖13日綜合外電報導
美國航太巨擘波音公司美國廠員工經表決壓倒性拒絕資方所提新版勞動合約後，雙方在聯邦部門介入下，將於下週初重啟勞資協商。圖／路透社
美國航太巨擘波音公司美國廠員工經表決壓倒性拒絕資方所提新版勞動合約後，雙方在聯邦部門介入下，將於下週初重啟勞資協商。圖／路透社

美國航太巨擘波音公司美國廠員工經表決壓倒性拒絕資方所提新版勞動合約後，雙方在聯邦部門介入下，將於下週初重啟勞資協商。

法新社報導，美國聯邦仲裁署（FMCS）今晚表示，已聯繫波音（Boeing）的勞資雙方，並支持他們重返談判桌。

聯邦仲裁署發表聲明說：「為化解當前的勞資爭議和結束太平洋夏令時間（PDT）今天午夜零時零一分展開的罷工，各方下週初將重啟協商。」

波音員工的罷工起因於在新執行長歐特柏格（Kelly Ortberg）領導下，原本希望在新版勞動合約中承諾4年內調薪25%、投資普傑海峽（Puget Sound）地區，能在公司處境艱難並努力扭轉局面之際，避免爆發將造成重大損失的罷工。

但基層員工不滿這項勞資協議。他們原先訴求是調薪40%，而批評者稱25%這個數字是經過灌水，因為新協議取消年度公司獎金。

勞資 波音 罷工 美國

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