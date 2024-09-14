「航海家」馬斯克砸240萬美元雇維安團隊 自曝曾受2殺人狂威脅

紐約時報13日發布了針對科技億萬富豪馬斯克保全服務的長篇調查報導，指稱隨著人身安全的威脅已經變得更加嚴重，他把自己封鎖在一大群保鑣的後方。而馬斯克的維安團隊運作就像一個迷你的特勤局（Secret Service），還為他取了一個代號叫「航海家」（Voyager）。

商業內幕轉述，「航海家」沒帶保鑣就不會走得太遠。同時，無論他到了什麼地方，都會有多達20名保安人員簇擁，有些人攜帶武器，還有一名醫療專家隨行。

從很多方面來說，馬斯克的保安人員陣容龐大合情合理。根據彭博億萬富豪排行榜，他以超過2500億美元的淨資產穩坐世界首富的寶座，而這種鉅額財富也帶來了一些非常現實的風險。

不過，馬斯克並非一向這麼富有。紐時在報導指出，他曾經喜歡不帶全天候的隨扈閒逛。但到了2014年，馬斯克已經升級一個輪換的保安團隊，幫他跑腿、評估威脅以及研究視為「不當追蹤者」的人，這些費用可能一個月內合計高達6位數美元，2016年1月曾達到超過163000美元。

隨著財富、地位和安全風險增加，馬斯克據報加強了自己的維安措施，也不避諱談到針對他的安全疑慮或威脅。他在特斯拉6月的年度股東大會上指出，在最近幾個月，「2個殺人狂」曾經威脅要他的命。

商業內幕指出，馬斯克也曾採取各種措施以加強安全，像是之前的地址變成人盡皆知後秘密買房，以及試圖下架一個曾多次追蹤自己私人飛機的「X」帳號。一位鄰居則向記者透露，馬斯克的家有全天候的保安。

隨著馬斯克在最近的特斯拉股東大會上表示，情況「在這些天變得有點瘋狂」，維安顯然已經加碼。根據特斯拉一份向美國證券交易委員會（SEC）申報的文件披露，馬斯克的保全公司2023年向特斯拉收取240萬美元，到2024年2月為止又收了50萬美元，而這只占了整體維安費用的一部分。

商業內幕報導轉述，這種程度的維安隨時隨地跟著他，甚至到了浴室。馬斯克的父親埃羅爾（Errol Musk）就注意到這一點，稱他擔心自己兒子的安全，「儘管他在身邊帶了約100名保全人員」。埃羅爾還說，馬斯克甚至提升了他在南非住處的維全措施，配備了攝影系統、通電圍籬跟警衛的不斷監控。