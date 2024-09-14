美債殖利率周線下滑 Fed下周降息1碼和降2碼機率變五五波

聯準會（Fed）下周將召開決策會議，媒體披露決策官員正評估該小幅或大幅降息，重燃市場對降息2碼（0.5個百分點）的希望。美國公債價格13日（周五）大漲，對政策敏感的2年期公債殖利率收在兩年來最低水準。期貨市場價格顯示，交易員如今認為降息1碼和2碼的機率約五五波。

MarketWatch報導，道瓊市場數據顯示，美國2年期公債殖利率13日跌7.1個基點，從12日的3.646%左右降至3.575%，收在2022年9月12日以來最低水準。一周來，2年期殖利率共摔落7.6個基點。債券殖利率下滑意味價格上漲。

同時，10年期美債殖利率下滑3個基點至3.648%，一周來跌了6.1個基點。30年期殖利率跌1.8個基點至3.976%，周線跌4.4個基點。

WSJ與FT報導重燃Fed降息2碼希望

華爾街日報（WSJ）與金融時報（FT）13日的報導都顯示，Fed官員正針對降息幅度多大為宜陷入長考。同日，紐約聯邦準備銀行前總裁杜雷（Bill Dudley）在新加坡一場座談會上表示，有強烈理由降息2碼。

受上述消息影響，原本對Fed降息2碼已死心的債市交易員，13日猛然回頭大舉押注Fed下周三可能以大幅降息揭開寬鬆循環。芝商所FedWatch網站顯示，如今交易員認為Fed降息2碼的機率為49%，降1碼機率為51%，兩者幾乎旗鼓相當。

Fed降息1碼或降2碼 各有利弊

隨著Fed表明政策焦點已從通膨轉向勞動市場，通膨趨緩至接近2%目標和勞動市場最近顯露疲態，已使聯邦公開市場操作委員會（FOMC）9月17日至18日會議調降利率勢在必行。

降息1碼的邏輯是，官員在仍然超標的通膨率與近來已攀升的失業率之間，取得平衡。好處是循序漸進，不致驚擾市場；風險是，如果事後證明降息行動慢好幾拍，可能使經濟「軟著陸」希望化成泡影、甚至惡化成衰退。

降息2碼的主要論點是採取預防措施，趕在勞動市場進一步減弱前，先緩和政策利率對經濟成長、放款和借貸以及消費者支出的限制性。好處是降低「硬著陸」風險；風險是，Fed若對外溝通不良，大幅度降息可能引起市場對經濟穩健度的質疑甚至恐慌。初次降息2碼，也可能讓市場誤以為往後還會繼續大幅降息。

經濟學家與分析師意見分歧

諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲和克魯曼都贊成Fed本月應大幅降息，即降2碼。眾多經濟學家和分析師則認為Fed權衡利弊得失後，可能傾向降1碼。但哈佛大學經濟學教授暨美國前財長桑默斯最近表示，Fed初次降息1碼或2碼其實「無關緊要」，大可視後續發展調整，若經濟顯著轉弱就大幅降息，否則就每次開會降息一次。

波士頓CIBC美國私人財富管理公司固定收益主管史吉奧說：「下周Fed會議最大的懸疑是：1碼或2碼？」他認為，一口氣降2碼，會顯得像是緊急反應，通常只在全面衰退或金融市場承壓時採用；降1碼則屬「正常」反應，「應是Fed展開下一波寬鬆循環最可能的方式」。

SGH總經顧問公司首席美國經濟學家杜伊則說：「對Fed來說，最不會後悔的一條路，就是以50個基點作為降息起步。那是唯一合邏輯的政策抉擇。」

顯然降息1碼或2碼的議題還有得辯，只能等待FOMC會後揭曉。