重燃降息希望？美股創今年最大單周漲勢 Fed下周決策備受市場關注

美國股市周五普遍上漲，標普500指數創下今年來最大單周漲幅。投資人重燃聯準會（Fed）下周降息2碼（0.5個百分點）的希望，紛紛轉進從降息中受益最大類股。

那斯達克綜合指數和標普500指數周五各上漲0.7%和0.5%，連續五天上漲，一周下來分別上漲6%和4%，完全扳回上周慘跌之勢。道瓊工業指數周線上漲2.6%。

費城半導體指數也氣勢如虹，周五上漲1.7%，周線大漲10%；台積電ADR周五上漲0.6%，周線雙雙大漲10%。對經濟敏感的小型股羅素2000指數大漲2.5%。

芝商所（CME）FedWatch工具顯示，利率期貨交易推算降息2碼至4.75%-5%區間的機率為47%，高於周四的28%，而周三僅為14%。

BTIG首席市場技術師克林斯基（Jonathan Krinsky）說：「過去24小時的最大消息是對Fed下周降息50個基點的押注發生變化，小型股在短期提供更好的風險回報比，我們認為超大型科技股可能再稍事喘息，但如果標普500指數再創新高，科技巨人肯定會躬逢其盛。」標普500指數只要再漲0.8%，便重回歷史新高水準。

對利率動向敏感的美國2年期公債殖利率下跌5個基點至3.59%，10年期公債殖利率跌到3.648%，連續第二周下跌。

Renaissance Macro Research經濟研究主管杜塔（Neil Dutta）認為，Fed下周積極降息的理由非常充分。他說：「不降息50個基點的一個常見理由是這麼解讀的：Fed一定知道什麼我們有所不知的事。我完全不認同這種看法。我個人覺得市場會樂見這麼做。Fed嘗試迅速調整立場是一件好事。」

但NatAlliance證券國際固定收益部門主管布雷納（Andrew Brenner）認為，儘管他認為降息50個基點是「正確的決定」，但他無法想像「如此依賴過去數據的Fed會降息50個基點」。他說，降息50個基點是「我們的想法，而非我們的期望」。

Fed台北時間下周四凌晨的決策無疑是下周市場的焦點，市場關注的不僅是Fed降息多少，也在意未來幾個月的降息步調。

因此，投資人將關注Fed的利率展望（即所謂的點狀圖）。根據LSEG周五數據，市場預料到今年底將降息115個基點；相較之下，Fed在6月的預測僅只計畫在今年降息25個基點。

不過，Boston Partners全球市場研究主管穆蘭尼（Mike Mullaney）認為，如果Fed今年降息顯著低於市場預期，債券將不得不重新定價，公債殖利率反而會因此走高。

穆蘭尼指出，殖利率若上升，可能會對股票價位造成壓力，況且目前股票本益比相對於歷史水準偏高。根據LSEG Datastream的數據，標普500指數按預期獲利推算的本益比為21倍，而長期平均只有15.7倍。

標普500指數今年來已上漲18%，Fed下周開會只要稍微不順投資人的心意，就容易讓投資人失望。