福華智能開發印尼森林碳權 國際機構赴西蘭島驗證

福華智能開發印尼摩鹿加省西蘭島的森林碳匯，總面積約14.4萬公頃，正在申請認證階段。國際碳權核發機構Verra批准的檢測認證集團近日赴西蘭島實地驗證，走訪森林樣地及當地社區；若福華通過驗證，最快可在1年內展開交易。

摩鹿加省（Maluku）西蘭島（Seram）距雅加達約2560公里，要抵達該島嶼得先到第一站安汶（Ambon）。從雅加達搭機得花3個半小時才能抵達安汶，因時差關係，抵達安汶時通常已入夜，隔日才能搭約兩小時的渡輪抵達西蘭島。

西蘭島土地近9成是森林，自然資源豐富。福華電子子公司福華智能與印尼合作方亞洲資產公司（AsiaAssets Developments）合作，共同開發面積約14.4萬公頃的西蘭島西部森林，預期未來每年可取得當地森林碳權100萬噸，並同步取得前幾年的碳權。

●碳權驗證項目繁雜

不過，取得海外碳權這條路「工程浩大」，須赴偏遠的森林地多次考察，與當地政府和社區培養信任關係，再由具國際公信力的機構查驗開發計畫，通過後才能得到可交易的碳權額度。

福華智能在印尼的投資是台灣目前在海外最大型的碳權開發案，最近終於走到最後一哩路，也就是驗證階段。國際碳權核發機構Verra批准的華測檢測認證集團近日派兩名人員赴西蘭島實地驗證，他們使用全球最普及的森林碳權認證方式，即碳驗證標準（VCS）。

華測認證公司人員與印尼專家在福華智能與合作方陪同下，在西蘭島待上3天，到不同森林樣地確認土地權屬及植物樣貌，還拜訪地方政府單位和多名社區居民代表，並確認當地社群主動參與REDD+計劃。

REDD+是碳權類型其中一種，意指「減少開發中國家毀林與森林退化所造成排放」，並加上森林復育和永續管理概念。

福華智能聘請的紅樹林及沉香復育專家、台灣大學博士陳開憲表示，Verra驗證項目是依照福華當初申請的內容為主，除驗證REDD+類型的方法學外，還確認開發計畫是否符合CCB標準，意指包括氣候效益（Climate Benefits）、社區效益（CommunityBenefits）及生態效益（Biodiversity Benefits）3個要素。

陳開憲解釋：「對第三方查驗機構而言，符合原本的方法學是最基本（要素）；更重要的是有無社區主動參與，及當地社群是否同意且支持開發計畫。與此同時，也要釐清森林土地的權屬。」

●碳權方法學受質疑

英國「衛報」（The Guardian）去年初曾報導，質疑Verra一項雨林保護計畫誇大實質減碳成效，引發外界對碳權計算的方法學，以及碳權對氣候是否真有保護作用的討論。

陳開憲解釋，因外界高度關注碳權驗證方式，促使國際相關機構推動更嚴苛的驗證標準，以確定碳權能對氣候保護有幫助。

獨立治理機構「自願碳市場誠信委員會」（ICVCM）去年推出核心碳原則（CCP）試圖解決誠信問題，並用於評估專案的有效性。

陳開憲表示，「自願碳市場誠信委員會」增加許多嚴苛要求，像是森林保護期限至少要40年以上，以及須靠大數據方式，觀察森林10年以上的變化，呈現毀林的證據等。

他指出，聯合國已計劃為全世界的碳權市場制定更嚴謹的框架標準，但目前仍在研議中，需要一段時間。

●看好未來碳市場

自願性碳權市場積極透過建立規範以獲得社會信任，陳開憲認為，國際碳權市場仍有龐大發展空間，尤其各國持續落實淨零減碳，加上歐洲聯盟去年10月為展現維護氣候的雄心，實現碳中和，開始試行「碳邊境調整機制」，讓大家知道減碳是「玩真的」。

陳開憲表示，台灣是世界重要的生產國，要出口到其他國家，有強烈的碳權需求，「國內雖有各式節能減碳的方法，但再怎麼減仍還不夠，所以一定有自然碳匯或自然碳權的需求」。

他指出，台灣所有森林都受到保護，且台灣並非開發中國家也非聯合國會員國，所以無法以REDD方式開發碳權，走向國際就是其中一種方式。

福華智能總經理馬瑾瑤指出，福華投資印尼碳權是因為永續議題不僅是世界趨勢，也是企業與國際接軌關鍵。她說：「台灣碳市場的開發仍屬於早期階段，因此希望可以盡快加入市場，除了能幫助台灣企業，也可以幫到國際企業。」

馬瑾瑤表示，福華在印尼的碳權開發案已進入驗證階段，因為得花上大量資源和時間，預計需再花1至2年實踐，未來將透過各國碳權交易所及國際碳交易網站等管道交易。

面對碳權恐淪為「漂綠」（greenwashing）的質疑，馬瑾瑤表示，碳權是企業節能減碳及使用綠能外，解決地球暖化最後一哩路。因為企業仍需要碳權，尤其是自然碳權，以更早達到碳中和目標，國際碳市場未來發展相當看好。