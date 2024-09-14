快訊

媽帶2寶搭高鐵沒人讓位…她怒發聲「一堆人裝睡」 網揪1點全不挺

快訊／恭喜！歐陽妮妮宣布懷孕 「我人生收過最棒的禮物」

雷雨影響 台中機場暫停地面作業、部分航班恐延誤

搭機不怕沒網路！美聯航宣布和馬斯克合作 將免費提供「星鏈Wi-Fi」

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國聯合航空宣布和SpaceX合作，將在機上提供免費Wi-Fi。路透
美國聯合航空宣布和SpaceX合作，將在機上提供免費Wi-Fi。路透

美國聯合航空（United Airlines）13日宣布，已與億萬富翁馬斯克旗下的太空探索公司SpaceX簽署合約，將使用星鏈（Starlink）衛星，在1000多架客機上提供免費Wi-Fi，預計明年初開始測試，並於明年底上路。

CNBC報導，美國聯合航空目前也有提供機上網路服務，「前程萬里飛行計畫」（MileagePlus）會員支付8美元（約新台幣250元）、一般旅客支付10美元（約新台幣320元），即可在國內及短程國際航班使用。

美聯航表示，預計未來幾年將在其1000多架客機上提供免費星鏈Wi-Fi，從明年初開始測試。強調能夠開放每人一次連線多個裝置，「從登機門到登機門」隨時上網。

美聯航稱讚SpaceX的衛星服務，稱其「在全世界提供網路使用途徑，包括傳統手機或Wi-Fi信號先前無法抵達的海洋、極地與其他偏遠地區。」

此前，達美航空等其他航空公司，一直都在投資更快速的機上Wi-Fi，吸引商務艙等更高階消費者。

達美航空2023年初宣布，其「飛凡哩程常客計畫」會員將免費使用機上網路。與Starlink達成協議的夏威夷航空也提供免費的機上Wi-Fi。捷藍航空多年來一直提供免費Wi-Fi。

SpaceX先前也與半私人航空公司JSX達成一項類似協議。

自2020年首次推出服務以來，SpaceX一直在穩步擴大其星鏈網路和產品範圍。SpaceX最初瞄準消費者客戶，但現已擴展到包括航空在內的其他市場。

SpaceX 星鏈 網路

延伸閱讀

澳洲擬立法罰社群媒體不擋假消息 馬斯克怒轟「法西斯分子」

美大選辯論／泰勒絲自稱「貓小姐」表態挺賀錦麗 馬斯克給她這句評語

馬斯克估2027登上首位1兆美元富翁 黃仁勳估2028達標

首位1兆美元富豪將誕生？預計馬斯克2027達標 黃仁勳有望「這年」上榜

相關新聞

搭機不怕沒網路！美聯航宣布和馬斯克合作 將免費提供「星鏈Wi-Fi」

美國聯合航空（United Airlines）13日宣布，已與億萬富翁馬斯克旗下的太空探索公司SpaceX簽署合約，將使...

外交事務：美打錯誤貿易戰 增稅對美國工人沒有幫助

「外交事務」(Foreign Affairs)雜誌13日報導，兩黨總統候選人賀錦麗、川普對美國未來的願景差異極大，如墮胎...

台加舉辦經貿研討會 重新定義台加經濟夥伴關係

駐加拿大代表處近日與多倫多地區貿易商會（TRBOT）首度合辦「繁榮之路：重新定義加拿大與台灣經濟夥伴關係」研討會。與會者...

等待Fed下周決策 道瓊漲297點、史指和那指創今年最佳單周表現

美股收漲，史坦普500指數和那斯達克綜合指數在聯準會會議舉行之前創下2024年最強勁單周表現。

美專家：聯準會有降息2碼空間

美國聯準會（Ｆｅｄ）下周召開利率會議，屆時應降息一碼或大於市場預期的二碼，將是艱難抉擇。期貨市場的定價愈發預期溫和降息一...

綠能轉型 就業市場掀巨變

世界各國為達成「淨零碳排」目標，紛紛推動綠能轉型，帶動「綠色」產業勃興，也在全球勞動市場掀起震撼，舉凡勞工所需技能、工資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。