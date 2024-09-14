搭機不怕沒網路！美聯航宣布和馬斯克合作 將免費提供「星鏈Wi-Fi」

美國聯合航空（United Airlines）13日宣布，已與億萬富翁馬斯克旗下的太空探索公司SpaceX簽署合約，將使用星鏈（Starlink）衛星，在1000多架客機上提供免費Wi-Fi，預計明年初開始測試，並於明年底上路。

CNBC報導，美國聯合航空目前也有提供機上網路服務，「前程萬里飛行計畫」（MileagePlus）會員支付8美元（約新台幣250元）、一般旅客支付10美元（約新台幣320元），即可在國內及短程國際航班使用。

美聯航表示，預計未來幾年將在其1000多架客機上提供免費星鏈Wi-Fi，從明年初開始測試。強調能夠開放每人一次連線多個裝置，「從登機門到登機門」隨時上網。

美聯航稱讚SpaceX的衛星服務，稱其「在全世界提供網路使用途徑，包括傳統手機或Wi-Fi信號先前無法抵達的海洋、極地與其他偏遠地區。」

此前，達美航空等其他航空公司，一直都在投資更快速的機上Wi-Fi，吸引商務艙等更高階消費者。

達美航空2023年初宣布，其「飛凡哩程常客計畫」會員將免費使用機上網路。與Starlink達成協議的夏威夷航空也提供免費的機上Wi-Fi。捷藍航空多年來一直提供免費Wi-Fi。

SpaceX先前也與半私人航空公司JSX達成一項類似協議。

自2020年首次推出服務以來，SpaceX一直在穩步擴大其星鏈網路和產品範圍。SpaceX最初瞄準消費者客戶，但現已擴展到包括航空在內的其他市場。