加拿大科技業向台灣招手 盼合作進軍北美市場

加拿大科技業界領袖近日在一場加台經貿研討會上，建議台灣在半導體、人工智慧（AI）和智慧醫療等高科技領域，與加國加強建立產業合作關係，攜手進軍北美市場。

在11日這場由駐加拿大代表處首度與多倫多地區貿易商會（TRBOT）合辦的「繁榮之路：重新定義加拿大與台灣經濟夥伴關係」研討會中，包括安大略省經貿廳長費德利（Victor Fedeli）、多位加拿大業者與研發機構，均積極向台灣高科技產業招手，期盼加強合作。

費德利致詞表示，台灣是加拿大和安省重要貿易夥伴，安省是加拿大重要半導體聚落，每年畢業科技人才多達7萬名，因此吸引了台積電在安省設立設計中心；他呼籲台灣業者優先考慮在安省投資和建立產業合作關係。

安省創新中心（OCI）副總裁卡德利（Raed Kadri）表示，安省與美國汽車產業緊密結合，5大車廠均在安省設廠，福斯汽車也在安省投資生產電池，他建議台灣半導體與電子業者加入安省完整汽車供應鏈，利用安省關鍵礦物與清潔能源優勢，進軍北美市場。

在半導體與AI領域研討環節中，加國業者Ranovus執行長阿拉布薩德（Hamid Arabzadeh）與非營利高科技研究創新組織CMC Microsystems執行長哈林（Gordon Harling），分享他們上週在台出席SEMICON Taiwan國際半導體展的心得，建議台加在矽光子與量子電腦等領域加強合作。

美國半導體專家、台積電前法務長杜東佑（RichardThurston）以他在台積電任內推動在安省設立設計中心的經驗為例，認為台灣可以借重加拿大優質多元人才。他建議業界未來投入小型桌上型核融合技術，以克服AI時代電力需求激增的挑戰；此外，有鑑於AI發展有賴成熟製程晶片，值得考慮在安省設立晶圓廠。

哈林與位於安省多倫多的AI研究機構Vector Institute董事Melissa Chee均強調，台加人才交流極為重要，加國將考慮選派人才在台參與實作等訓練。

至於在智慧醫療領域，加拿大多倫多漢博河醫院（Humber River Hospital，HRH）已與台灣工研院及華碩公司，研議利用數位科技及數據分析提高醫療照護效率，以因應老年化社會挑戰；HRH與華碩也在討論如何使用華碩開發的Zenbo機器人，提供遠距醫療與居家照護服務，運用AI提高醫療照顧品質。