台加舉辦經貿研討會 重新定義台加經濟夥伴關係

駐加拿大代表處近日與多倫多地區貿易商會（TRBOT）首度合辦「繁榮之路：重新定義加拿大與台灣經濟夥伴關係」研討會。與會者表示，加拿大和台灣作為印太地區戰略夥伴，應將關係提升到新高度，共同塑造由尖端科技定義的未來。

這場經貿論壇在11日舉行，加台官方及企業界代表150多人與會；包括加拿大全球事務部助理副部長暨首席貿易專員瓦爾肖（Sara Wilshaw）、安大略省經貿廳長費德利（Victor Fedeli）、聯邦保守黨眾議員莊文浩（Michael Chong）均應邀致詞與談。

其他與談者還包括台積電前法務長杜東佑（RichardThurston）、工研院北美公司總經理王明哲等、駐加拿大代表曾厚仁。台灣區電機電子工業同業公會理事游文光也特別率團與會。

莊文浩表示，加拿大與台灣共享民主自由基本價值，加拿大自2022年發表印太戰略後，在有關加強台加關係的作為方面仍明顯不足；他認為，加拿大應加速發展天然氣出口能量，支持台灣能源轉型。

瓦爾肖在與加拿大亞太基金會副總裁中村（Christine Nakamura）對談的環節中表示，加拿大發布印太戰略後，為台加關係發展注入動能，雙方去年完成「投資促進及保障協議」（FIPA），今年4月簽署「台加科學技術及創新合作協議」。

在被問到今年加拿大是跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）輪值主席國，有關台灣申請加入CPTPP一案，加拿大做了些什麼又可以協助什麼時，瓦爾肖表示，加拿大歡迎台灣提出申請，台灣已持續提供各項相關文件，相關對話也在持續進行，至於如何達成共識仍待努力。

這場研討會聚焦了解加拿大印太戰略最新發展及加台關係新經濟機會，其中多場座談深入探索半導體、人工智慧（AI）、電動車和智慧醫療未來，以及加台如何在這些領域共同推動創新合作。

曾厚仁在閉幕致詞時強調，加拿大印太戰略將科技列為台加重點合作項目之一，加國可以善用台灣在半導體與AI產業領域的優勢；台灣符合CPTPP要求，是可以信賴且深具能力的合作夥伴，台灣加入CPTPP將有助台加強化經貿夥伴關係，呼籲加拿大各界支持台灣加入CPTPP。