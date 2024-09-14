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美股收紅 市場聚焦Fed利率決策與經濟展望

中央社／ 台北14日電

台股13日終場收在21759.65點，上漲106.4點，收復半年線約21670點，成交金額降至新台幣2435.67億元；美國經濟數據出爐，為聯邦準備理事會（Fed）降息奠定基礎，美股13日續漲，週線漲幅擴大。

道瓊工業指數終場上漲297.01點，或0.72%，收在41393.78點；標準普爾500指數上漲30.26點，或0.54%，收在5626.02點；以科技股為主的那斯達克指數上漲114.30點，或0.65%，收在17683.98點；費城半導體指數上漲82.052點，或1.68%，收在4980.488點。

日盛投信台股投資研究團隊指出，市場靜待下週FOMC（聯邦公開市場委員會）會議結果，除了降息幅度外，會後決議也將為市場對未來經濟方向定調；大環境仍存在美國經濟成長動能、美國總統大選、日本貨幣政策等不確定性因素。

研究團隊表示，根據歷史統計，台股多在第3季呈現休息整理，並醞釀第4季底傳統旺季再攻高契機，台股長期基本面優異。

此外，日盛投信台股投資研究團隊認為，隨著雲端服務業者持續加大AI投資力道，台系供應鏈有望持續大啖AI伺服器商機。供應鏈獲利成長契機，加上美國聯準會進入降息循環已成定局，有利股市多頭進一步走勢。

凱基投顧指出，昨天台股開高後進入震盪，指數站回半年線，但成交金額僅2435億元，且20日均線21867反壓在即，指數陷入震盪整理，由於日KD指標呈現低檔交叉向上，短期5日均線也開始走揚，在5日均線沒有失守前，短多格局或將延續。

凱基投顧表示，若是「量縮」，最好狀況就是整理格局；若是「量增」，短多才有回補缺口、挑戰60日均線22412點機會。

台股 美國經濟

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