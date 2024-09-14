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Fed傳聲筒放風聲 美降息2碼…市場重燃期待

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
聯準會（Fed）。 路透
聯準會（Fed）。 路透

向來有「聯準會（Fed）傳聲筒」稱號的華爾街日報（WSJ）記者蒂米羅斯指出，Fed正面臨下周要降息1碼、還是2碼的兩難，前任和現任官員都擔心，降息2碼可能反而傳達憂慮經濟前景的訊號。紐約聯準銀前總裁杜雷認為，有降息2碼的理由。

Fed正面臨抉擇的消息傳出，重燃市場對Fed下周降息2碼的期望，押注降2碼機率升到30%。

Fed通常傾向以每次1碼的幅度調整，以獲得更多時間研究政策變化的影響，但近來的經濟數據好壞參半，增添Fed決策落後經濟趨勢的風險，也提高17-18日決策會議的複雜度。

但Fed前任與現任官員都擔心，若Fed下周降息2碼，可能引發投資人聯想到Fed對經濟前景的憂慮加深，且更加錯誤地預期11或12月也可能降息2碼，導致市場反彈、金融情勢更加寬鬆，反而招致反效果。

今年稍早卸下鮑爾資深顧問職位、現為約翰霍普金斯大學金融經濟中心研究員的佛斯特指出，現在還不急著一次降2碼，但他傾向以2碼啟動降息，也認為Fed可能這麼做，因為幾位官員預期今年將降息4碼，若11或12月才降2碼，會引發批評為何不一開始就降2碼，且Fed能透過大量措辭降低市場的憂慮。

除了杜雷和佛斯特，堪薩斯聯準銀行前總裁喬治女士、Fed前副主席科恩（Donald Kohn）也都指出，難以找到反對下周降2碼的理由。

Fed 降息

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