市場糾結Fed降息1碼、或2碼？ 分析師：慎防「點狀圖震撼」

在市場糾結於美國聯準會（Fed）下周究竟會降息1碼、還是2碼之際，分析師提醒，也須慎防Fed屆時將更新未來利率落點預估的「點狀圖震撼」，特別是今、明年底的利率預估。

在最近的美國就業與通膨數據後，市場似乎已認定Fed下周將降息1碼，預期機率約為85%，但紐約聯準銀行前總裁杜雷指稱有降息2碼的強烈論據，加上「Fed傳聲筒」指稱Fed正遭遇降1碼、還是2碼的兩難，激起投資人對下周降2碼的期望。

路透分析，另一個需要關注的議題，為年底前會降幾碼，這將能從Fed下周發布更新後的利率點狀圖窺見線索。Fed 6月發布的利率點狀圖暗示，官員預期今年只會降息1碼，若9月調整為今年共降3碼，仍比市場目前預期的降4-5碼還小，一旦帶來意外，將引發金融情勢緊縮震撼，刺激美元走揚。

彭博資訊經濟學家指出，投資人也將緊盯明年的利率落點變動。官員6月時預測明年將降息4碼，但目前彭博資訊訪調經濟學家預估明年會降至少5碼，降至3%-4%區間，結果將牽動美國2年期公債殖利率走勢。