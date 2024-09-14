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美專家：聯準會有降息2碼空間

聯合報／ 編譯季晶晶／綜合報導

美國聯準會（Ｆｅｄ）下周召開利率會議，屆時應降息一碼或大於市場預期的二碼，將是艱難抉擇。期貨市場的定價愈發預期溫和降息一碼，但紐約聯邦準備銀行前總裁杜德利（William Dudley）認為，有降息二碼的理由。

近期出爐的最新通膨數據增強了聯準會降息預期。另一報告顯示，截至九月七日當周，首次申請失業救濟金的人數為廿三萬，也符合預期。

通膨出現緩解，但要以多快的速度回到「中性」水準則必須審慎考量。去年七月來，Ｆｅｄ將利率維持在廿三年高點的百分之五點二五至百分之五點五間抑制通膨，此次降息將是四年多來首見，距離十一月總統大選只有七周。八月核心通膨率意外回升強化下周降息一碼的預期，Ｆｅｄ通常也傾向以一碼為單位調整利率，然而杜德利表示：「我認為有充分的理由降息五十個基點。」

美國聯準會 通膨 降息

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