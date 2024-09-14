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英特爾求助美商務部 抱怨美企太依賴台積電

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

知情人士透露，英特爾（Intel）執行長基辛格最近已向美國商務部長雷蒙多求助，表達對美國企業過於依賴台積電（2330）的挫折感。

雷蒙多接著已和一些公開市場投資人會面，強調在美國生產晶片的重要性，希望敦促輝達與蘋果等公司的股東，認知擁有美國晶圓代工夥伴的經濟利益。

CNBC報導，英特爾近來陷入困境，市值今年來蒸發60%，基辛格最近與雷蒙多會晤時，傳達美國企業大幅依賴台積電的挫折感。

知情人士說，雷蒙多之後與一些公開市場投資人會面，以台海風險升高為由，強調在美國製造晶片的重要性。她的目標是敦促輝達、蘋果等公司的股東，能夠認知擁有能生產人工智慧（AI）晶片的美國晶圓代工夥伴，所能帶來的經濟利益。

商務部與英特爾的發言人均拒絕回應CNBC的置評請求。

英特爾已更側重晶圓代工業務，正在美國四個州興建晶圓廠。拜登政府今年稍早宣布，根據晶片法，將補助英特爾多達85億美元，並額外提供110億美元的貸款。但補助款尚未發放，高階官員說，發放的時間點預料將在今年底。

知情人士表示，英特爾建設晶圓廠的努力已受延宕問題影響，台積電的亞利桑那州晶圓廠計畫也遭遇類似問題。英特爾董事會本周正討論整頓計畫，包括區隔IC設計與晶圓代工事業。財務長辛斯納上周表示，區隔兩者是合理選項，「能預期的是，我們會擴大區隔這兩個事業」，這對客戶來說十分重要。

英特爾在核心的個人電腦（PC）與資料中心領域的市占率，漸漸流失到超微等業者手中，在AI領域更是遠遠落後霸主輝達。因此，對英特爾而言，晶圓代工事業的重要性愈來愈高。

為了在與超微、輝達的晶片競爭中勝出，英特爾近年擴大委外台積電3奈米乃至未來的2奈米製程。近期韓國三星在3奈米、2奈米也積極追趕台積電，但始終是台積電技高一籌。

台積電 晶圓代工 英特爾

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