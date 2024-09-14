Adobe財測不妙 拖累股價

軟體大廠Adobe上季財報優於預期，但本季財測未能緩解人工智慧（AI）工具何時能獲利的疑慮，拖累股價13日早盤重挫約9%。

Adobe在止於8月的年度第3季（上季）營收為54.1億美元、調整後每股盈餘（EPS）為4.65美元，均優於華爾街預期。

不過Adobe預估，本季營收將約為55.5億美元，眾所關注的數位媒體淨新年度經常性營收為5.5億美元，都低於市場預期。

富國銀行分析師圖靈說，投資人原本期盼在下半年度能看到AI帶進收益，但最新的財測卻未能滿足期待。他說，投資人希望Adobe公布本季財報時，能有更好的指引。

Adobe已納入AI功能，例如把獨門AI技術Firefly嵌入到Photoshop、Illustrator等自家軟體。然而，投資人渴望看到這些AI工具能獲利的證據，尤其是日益擔心小型新創公司等競爭對手從Salesforce、Workday、Adobe等傳統軟體大廠的手中搶走業務。

Adobe數位媒體部門主管瓦德瓦尼說，仍專注於確保用戶使用其AI創新功能，而非尋求直接從這類工具獲利。該公司也致力為自家3D與影像編輯軟體開發AI工具。執行長納拉延表示，影片等新內容種類，未來將為Adobe提供更多販售途徑。

瓦德瓦尼表示，去年宣布的漲價，是Adobe實現AI投資報酬的一種方式。