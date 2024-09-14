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白宮召集科技大咖談AI 將設跨部會小組協調政策 滿足相關基建需求

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
白宮12日召開AI基礎設施圓桌會議。（美聯社）
白宮12日召開AI基礎設施圓桌會議。（美聯社）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳和OpenAI執行長奧特曼等美國科技巨擘高層主管，12日前往白宮，與拜登政府高層官員並與其他產業領袖會面，討論如何滿足因應發展人工智慧（AI）所需的基礎設施需求。白宮宣布，將成立新的跨部會小組，以協調政府各部門的政策，滿足相關需求。

除了黃仁勳和奧特曼，AI新創公司Anthropic執行長阿莫迪、微軟總裁史密斯、Google總裁波蕾特和亞馬遜雲端事業AWS執行長加爾曼，也都與會。知情人士說，這場會議聚焦於產官界齊聚討論關於AI的能源使用、資料中心量能、半導體製造和電網容量。

白宮12日晚間在會議後宣布成立新的工作小組，以協調政府各部門的政策，滿足AI需要的相關需求。白宮指出，這工作小組將由國家經濟會議、國家安全會議以及白宮副幕僚長辦公室主導。

黃仁勳接受CNBC採訪時，也順帶強調該公司正在量產Blackwell晶片的過程中，「我們正處於一場新工業革命的開端」，「這個產業將產生智慧，而它需要的是能源…所以我們必須確保每個人都了解即將到來的需求、它的機會、它的挑戰，並以盡可能最有效和可擴展的方式進行。」

他說，「這個領域可能必須進行公私合作，因為成長率確實相當高」，雖然AI消耗很多能源進行訓練，但也透過製作出有關健康照護、氣候科技的模型，節省很多能源。他並強調，Blackwell晶片正在量產。

OpenAI發言人則表示，該公司認為在美國建立更多基礎設施，對於美國的產業政策和經濟未來很重要。Google的波蕾特則呼籲美國能源基礎設施對於確保美國在新興AI領域的領導地位至關重要。Anthropic和微軟不願回應。

AI帶動美國資料中心營建，恰逢美國晶片法案與通膨削減法刺激從半導體到清潔能源的相關製造擴展。根據美國能源部，這些投資預料會帶動美國未來十年電力需求提高15%至20%。資料中心到2030年前可能會消耗美國一年電力產能多達9%的電力，高於2023年的4%占比。

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