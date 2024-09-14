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OpenAI新模型 更像人類了

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
AI巨頭OpenAI在12日發布具有推理能力的AI新模型「o1」，能夠解決困難的數學、程式編碼及科學問題。 美聯社
AI巨頭OpenAI在12日發布具有推理能力的AI新模型「o1」，能夠解決困難的數學、程式編碼及科學問題。 美聯社

人工智慧（AI）巨頭OpenAI在12日發布具有推理能力的AI新模型「o1」，能夠解決困難的數學、程式編碼及科學問題，朝向達成類似人類的認知能力跨出關鍵一步，以在競爭激烈的市場保持領先地位。同時，阿拉伯聯合大公國政府支持的MGX，正在磋商加入OpenAI的最新一輪籌資。

OpenAI表示，「o1」新模型14日起將整合到付費版的ChatGPT Plus等服務。「o1」在回覆用戶詢問前，會花更多的時間運算答案，具備透過複雜任務推理的能力，能夠解決更具挑戰性的科學、程式編碼及數學問題。同時，阿拉聯合大公國支持的MGX公司，正洽談加入OpenAI的最新一輪籌資。

OpenAI說，「做為一個早期模型，o1還不具備能讓ChatGPT更有用的很多功能，例如瀏覽網頁獲取資訊、上傳文件和圖像等」，「但對複雜的推理任務而言，這是一個重大進步，代表了AI能力達到新水準。因此，我們將計數器調回1，將這個系列模型命名為OpenAI o1」。

OpenAI在部落客貼文裡，提供o1回答編碼、英文與數學等問題的例子，也要求解出簡單的填字遊戲。OpenAI研究科學家布朗（Noam Brown）在社群平台X上說，已發表預覽版的OpenAI o1，可了解用戶的使用方式，以及可改進之處。

「o1」的使用體驗可能與ChatGPT略有不同，在回應用戶的提示詞前會稍停幾秒，在後台進行運算，加以摘要，再給出最佳回應。

OpenAI發布o1新模型，正值尋求籌資65億美元，蘋果與輝達已在洽談加入投資。華爾街日報（WSJ）報導，阿聯政府今年稍早創建、投資AI計畫的MGX，也正在洽談投資，還沒決定潛在的投資規模。若MGX完成投資，將使這個中東國家與OpenAI的關係更加緊密。

OpenAI X 推理

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