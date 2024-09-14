丹麥物流巨擘砸159億美元併德同業 將躍全球一哥

丹麥物流巨擘DSV 13日表示，將以143億歐元（159億美元）收購德國鐵路公司旗下物流事業信可公司（DB Schenker），預計明年第2季完成交易，將是丹麥企業最大規模的收購行動，也將使DSV躍居全球物流業龍頭。

路透和彭博資訊報導，依去年財報計算，DSV和德鐵信可合併後營收將達2,930億丹麥克朗（435.2億美元），規模將超越德國物流巨擘DHL和瑞士貨運代理公司德迅（Kuehne+Nagel），成為全球最大物流公司。

DSV說，將在未來12個月，透過發行多達50億歐元的股票籌資，以及債務融資，支應這起全現金交易所需資金。

德鐵信可是推動德鐵公司近年獲利的主力。該公司目前股票市值為110億歐元。德鐵13日表示，將透過出售信可所取得的資金，「大舉」減少公司負債。

DSV也承諾，未來三到五年將在德國投資10億歐元，確保長期成長，並在當地創造就業機會，也打算把一些關鍵職務留在德國。